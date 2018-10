Praha - Soud začal projednávat spor bývalého předsedy Jazzové sekce Karla Srpa a písničkáře Jaroslava Hutky. Srp požaduje omluvu za tvrzení, že donášel komunistické Státní bezpečnosti (StB). Hutka to uvedl poté, co chtěl prezident Miloš Zeman prosadit Srpa do etické komise, která oceňuje účastníky protikomunistického odboje. Zpěvák na svých výrocích trvá, podle něj jsou pravdivé a u soudu to chce prokázat.

Srpova žaloba na ochranu osobnosti se týká Hutkova facebookového statusu a navazujících výroků, kterými loni komentoval Srpovu nominaci. Mimo jiné napsal, že "má ve svém estébáckém spise na sebe čtyři udání od Karla Srpa". Na dnešní projednávání sporu dorazila k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 řada zájemců, justiční stráž proto rozdávala publiku lístky opravňující ke vstupu do soudní síně. Přišli i oba aktéři. Při jednání za sebe nechali hovořit právníky, po jeho odročení naneurčito kvůli předložení důkazů však okomentovali spor osobně.

"Trvám na tom, co jsem říkal předtím. Já jsem přesvědčený, že pan Srp udával. To hlavní podstatný bylo, že StB o mně neměla vůbec žádný informace. (...) A v tu dobu se u mě doma objevil pan Srp s tím, že mně půjčí dvě jazzový desky. Ani jsem neměl gramofon a jazz jsem neposlouchal. A byl příjemně zvědavej a všechno chtěl vědět. My jsme ho považovali za důvěryhodnou osobu, tak jsem mu v podstatě všechno řekl," uvedl zpěvák. Srp podle něj StB prozradil i to, že se písničkář chystá emigrovat.

"Pan Hutka lže. Absolutně to pravda není. On sám dal žádost o emigraci a vycestování mu povolil - ne na pas, ale jen na kus papíru - sám ministr vnitra. To už o něčem svědčí," kontroval Srp. Připouští, že byl evidovaný jako spolupracovník s krycím jménem Hudebník, avšak podle něj neoprávněně a bez svého vědomí. "Jakou informaci jsem měl podávat? Já nevím, kdo to byla StB. Oni nenosili žádný odznak," poznamenal s tím, že se setkával s inspektory kultury a s pracovníky z oboru, a pokud byli pracovníky StB, nemohl to vědět.

Před soudem popřel pravdivost Hutkových slov i Srpův právník Adam Černý. "Žalobce (Srp) je velmi velkorysý v tom, že požaduje pouze omluvu, a nikoliv zadostiučinění," řekl. Hutkovy výroky podle něj ohrozily Srpovu vážnost u spoluobčanů a poškodily ho ohledně jmenování do funkce člena komise.

"Máme dost důkazů o tom, že výroky, které pan Hutka učinil o tom, že pan Srp udával StB, jsou pravdivé a přiléhavé. Žalobce by si měl uvědomit, jak se choval v minulosti," reagoval Hutkův právník Jaroslav Svejkovský.

"Je naprosto ostudné, že lidé, kteří spolupracovali s StB, chtějí vstupovat do veřejného života. Že dostávají vyznamenaní od současného prezidenta, má docela vypovídající schopnost," doplnil Svejkovský. Hutka je podle něj morální autoritou, a je proto zpěvákovou povinností, aby uváděl pravdu o někom, kdo se chce stát členem tak významné instituce, jakou je etická komise.

Srp je zakladatelem Jazzové sekce, která se za komunistické éry podílela na vydávání legálních i zakázaných publikací. Byl kvůli tomu i vězněn. Objevil se však také v neoficiálních seznamech spolupracovníků Státní bezpečnosti. Soudy dříve rozhodly, že byl ve spisech StB evidován jako její spolupracovník neoprávněně, protože se nepodařilo prokázat pravost podpisu zavazovacího aktu.

Zeman v roce 2013 ocenil Srpa, který jej podpořil v prezidentské kampani, medailí Za zásluhy. Proti prezidentově snaze o prosazení muže do etické komise se loni ozvali také někteří historici, sama komise i současní členové Jazzové sekce. Srpovu nominaci nakonec právě kvůli stykům s komunistickou tajnou policií odmítl spolupodepsat tehdejší premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), což Zeman označil za ubohé.