Soud začal projednávat případ muže obviněného ze dvou vražd

Pardubice - U pobočky Krajského soudu v Pardubicích se dnes začal projednávat případ devatenáctiletého Jiřího Baloga. Podle obžaloby loni v březnu zavraždil u Chotěboře na Havlíčkobrodsku třiadvacetiletého muže. Ještě jako mladistvý pokusil vraždit už v listopadu 2021, kdy nožem napadl u Rozsochatce na Havlíčkobrodsku taxikáře. Obžaloba ho viní z vraždy, pokusu o vraždu, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a z ohrožení pod vlivem návykové látky.

Podle spisu Balog 5. listopadu 2021 nastoupil v Havlíčkově Brodě do taxíku. Ze zadního sedadla za jízdy bodl řidiče do krku nožem, který si vezl v batohu. Když se napadenému podařilo vůz zastavit, pokračoval útokem na břicho. Muž se bránil, vytrhl mu nůž, přičemž se pořezal, Balog ho pak ze sedala spolujezdce napadal pěstmi. Taxikáři se podařilo otevřít dveře a utéct, i když ho útočník ještě několik set metrů pronásledoval. Řidič utrpěl dvě menší poranění na krku, oděrky na horní části hrudníku a na břiše, řezné rány na ruce a prstech. Musel být ošetřen v nemocnici a nezemřel jen kvůli aktivní obraně. Balog se po činu vrátil k autu, a i když neměl řidičský průkaz a byl pod vlivem alkoholu a marihuany, projel Chotěboří a u blízké Nové Vsi havaroval. Vůz nechal a místě, vzal z něj řidičův mobil, klíče, sluchátka, cigarety, peněženku, platební karty a doklady. Útok na taxikáře nejdřív policie řešila jako loupež s těžkou újmou na zdraví, teprve později čin překvalifikovala na pokus o vraždu. Soud tehdy návrh na vzetí do vazby odmítl.

Balog 16. března 2022 vylákal do lesa u Chotěboře známého pod záminkou, že si spolu zakouří marihuanu. Na schůzku si vzal kuchyňský nůž a rukavice. Muži zasadil nejméně 11 ran do krku a oblasti nad levým klíčkem, což způsobilo kolaps levé plíce a protětí velkých cév krku a hrudníku. Smrt nastala následkem šoku po bodnořezných poraněních. Zavražděnému vzal reproduktor a mobilní telefon, který později zahodil, zakrvácené tričko odložil do kontejneru. Druhý den o činu řekl rodině, ta se pokusila napadeného najít v naději, že ještě žije, avšak nepodařilo se jí to, otec obžalovaného pak přivolal policii. Tentokrát už útočník skončil ve vazební věznici.

Balog dnes před soudem řekl, že se omlouvá všem pozůstalým i taxikáři. Přiznal vinu i brutalitu činu, ale nesouhlasil s právní kvalifikací, odmítl, že by mu šlo o majetkový prospěch. Tvrdil, že motivem jeho jednání byl rozchod s dívkou a že sám opakovaně přemýšlel o sebevraždě. "Byl jsem hloupý feťák, který si chtěl vybít vztek na někom jiném," řekl Balog. V minulosti bral LDS, pervitin, kouřil marihuanu a pil alkohol, i když musel užívat antidepresiva. Peníze na drogy sháněl prodejem věcí a drobnými krádežemi.

Obžalovaný se snažil soud přesvědčit o tom, že všeho hluboce lituje a že ve vazbě se zcela změnil. Uvedl, že se ve vězení stal členem Svědků Jehovových a našel nový smysl života. "Když přijmete pokání, Jehova vám dokáže odpustit cokoliv," řekl Balog. Vězení prý pro něj bylo vykoupení a přestal tam brát drogy. Podle něj prostý člověk nedokáže jeho myšlení pochopit, sám se považuje se za výjimečného a má modrou krev. U soudu také uvedl, že dříve patřil k sektě, která obětovala oběti, například kočku, údajně chtěl pocítit chuť krve.