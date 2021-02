Soud začal projednávat případ bojovníka za Islámský stát

Praha - Soud začal projednávat případ Iráčana, kterého obžaloba viní z toho, že z Česka odjel bojovat za Islámský stát (IS). Vátik Muhammad Júsif Sammarraí je stíhaný jako uprchlý, protože není zřejmé, kde se nyní nachází. Jeho otec dnes ve svědecké výpovědi vyjádřil přesvědčení, že syn zahynul pod troskami v Mosulu. Šestadvacetiletému muži hrozí za teroristický útok a za účast na teroristické skupině 12 až 20 let vězení a případně i propadnutí majetku.

Sammarraí se narodil v Bagdádu. Do Česka přijel za otcem, který v zemi dříve studoval a v roce 2005 se v ní usadil. Syn chtěl původně navštěvovat českou vysokou školu, našel si také českou přítelkyni. Později ale odjel. Podle státního zástupce Martina Bílého zamířil v lednu 2015 do Istanbulu, odkud se pak dostal na území severního Iráku, které tehdy ovládal IS.

V dubnu 2015 se pak Sammarraí podle obžaloby zúčastnil bojové ofenzivy k hlavní irácké ropné rafinérii v Bajdží, a to "se záměrem způsobit protivníkům Islámského státu zranění či smrt". Údajně útočil proti irácké armádě i koaličním jednotkám a byl zraněn při náletu americké řízené rakety.

Pražský městský soud dnes v jednací síni promítl propagandistické video IS, ve kterém Sammarraí vystupuje. Na nahrávce ho identifikoval jeho otec i znalecký posudek z oboru antropologie. Mladík na záznamu v arabštině pronesl "poté, co nám vítr donesl vaši munici, tak tato munice se vám vrací, aby vás udusila svým kouřem s povolením Alláha, a my jsme teď vprostřed rafinérie". Na videu je předtím zachycená střelba, odpalování raket a zabití vojáci.

"Je to můj jediný syn. Myslel jsem, že je to jednosměrná cesta, že už se nevrátí. Předpokládám, že jeho dny jsou sečteny. Tuším, že je to jeho konec," vypověděl mladíkův otec. "Byl normální kluk, který fandil fotbalu. Nikdy neměl žádné náboženské sklony, nerozumím tomu," doplnil k radikalizaci syna.

Otec dále uvedl, že při telefonátech přes Skype se syna nikdy nevyptával na podrobnosti. "Bál jsem se, že by mi přestal cokoliv říkat," vysvětlil. Věděl ale, že jeho syna zranily střepiny. Tvrdí, že nyní už s ním není v kontaktu.

Česká justice mladíkova otce loni potrestala tříletou podmínkou za to, že synovi v březnu roku 2017 poslal 54.000 korun. Protože věděl, že syn je aktivním členem IS, dopustil se tím trestného činu financování terorismu. "Chtěl jsem, abych mohl někdy obejmout své vnouče," řekl k tomu otec. Sammarraí se totiž v Iráku oženil a má syna.

Bílý v obžalobě dále napsal, že Sammarraí se později v Mosulu podílel na propagandě teroristické organizace, za což pobíral minimálně od února 2016 do května 2017 plat. Působil údajně na pozici učitele, v oddělení leteckého fotografování, v oddělení denních tiskových zpráv a v oddělení záležitostí mudžahedínů. Hlavní líčení bude pokračovat 22. dubna, kdy soud zřejmě rozhodne.

Islamistický IS se přihlásil k mnoha teroristickým útokům, v minulosti byl napojený na síť Al-Káida. Na vrcholu moci byl v letech 2014 a 2015, kdy v červnu 2014 vyhlásil na dobytém území na severozápadě Iráku a na východě a severu Sýrie takzvaný chalífát, tedy vládu hlavy muslimské obce. V Iráku byl IS poražen v prosinci 2017, v Sýrii předloni v březnu.