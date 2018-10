Praha - Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Řepka prodal své známé za 1,2 milionu korun mercedes, který v té době nevlastnil. Tvrdí to obžaloba, kterou dnes začal projednávat Obvodní soud pro Prahu 6. Řepka k hlavnímu líčení nedorazil, předem se omluvil. Na policii dříve odmítl k věci vypovídat. Za zpronevěru mu vzhledem k výši údajně způsobené škody hrozí dva až osm let vězení.

Státní zástupce Jan Scholle při čtení obžaloby uvedl, že Řepka 18. prosince 2016 v dejvickém baru prodal a předal mercedes Michaele Malíkové, ačkoliv věděl, že vlastníkem auta není on, ale firma K & H. Řepka tehdy auto užíval na základě nájemní smlouvy.

Malíková ve svědecké výpovědi popsala, že se s Řepkou přátelila 25 let, takže neměla důvod mu nevěřit. "Je to sportovec, který si vydělal každou korunu poctivě. Nikdy by mě nenapadlo ani ve snu, že by tam něco nemělo být v pořádku," řekla. Iniciativa ke koupi vozu prý vzešla od ní. "Věděla jsem, že pan Řepka přišel o řidičský průkaz, auto mu stálo u domu. Napadlo se mě ho zeptat, jestli by ho neprodal," vysvětlila. "Od začátku jsme se bavili o koupi, ne o půjčce," zdůraznila.

Smlouvu o půjčce však spolu sepsali. Podle ženy se tak stalo na fotbalistův návrh, "aby měla aspoň něco v ruce". Řepka jí prý totiž řekl, že auto sice zrovna není psané na něj, ale že nebude problém ho do dvou nebo tří měsíců přepsat. V dokumentu se zavázal, že pokud vůz na ženu nepřevede do roka, zaplacenou částku jí vrátí. "Pan Řepka ale auto nepřepisoval. Potom přestal pomalu a jistě komunikovat, nezvedal mi telefony. Pak mi auto zabavili," dodala Malíková.

Situaci ohledně vlastnictví vozu osvětlil další svědek, zástupce firmy K & H Jiří Otáhal. "Můj šéf se s panem Řepkou znal a držel nad ním ochrannou ruku. Když mu hrozila exekuce, chtěl mu pomoci," uvedl. Firma proto luxusní vůz od Řepky koupila a vzápětí s ním uzavřela nájemní smlouvu, aby auto mohl dále používat. Fotbalista však za nájem neplatil. "Přestal úplně komunikovat. Párkrát jsem i zajel do Černošic, jestli není doma, ale nikdo mi neotevřel," řekl svědek. Firma se po poradě s právníkem rozhodla smlouvu vypovědět a požádat o vrácení vozu.

Další odsouzení může pro bývalého obránce Ostravy, Sparty, West Hamu a Fiorentiny znamenat vážný problém. Městský soud v Brně ho totiž už v létě nepravomocně odsoudil k půlročnímu nepodmíněnému trestu vězení za internetové útoky na exmanželku. Pražský soud tak bude v případě, že Řepku shledá vinným, ukládat souhrnný trest. Soudkyně Alice Havlíková odročila hlavní líčení na 6. prosince, na tento termín znovu předvolá i obžalovaného Řepku.

Řepka má v rejstříku trestů už několik záznamů. V letech 2015 a 2016 dostal dvakrát podmíněný trest za řízení v opilosti. Letos v květnu mu soud potvrdil 180 hodin obecně prospěšných prací za zanedbání povinné výživy.