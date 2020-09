Soud začal projednávat kárné žaloby na mělnického soudce Veselého

Mělnický soudce Jan Veselý (vpravo) hovoří se svým advokátem Stanislavem Balíkem 10. září 2020 v Brně před začátkem jednání Nejvyššího správního soudu. Kárné žaloby na Veselého podal předseda mělnického soudu Oldřich Kajzr, a to v souvislosti s Veselého vedlejšími příjmy a kvůli nahlížení do informačního systému.

Mělnický soudce Jan Veselý (vpravo) hovoří se svým advokátem Stanislavem Balíkem 10. září 2020 v Brně před začátkem jednání Nejvyššího správního soudu. Kárné žaloby na Veselého podal předseda mělnického soudu Oldřich Kajzr, a to v souvislosti s Veselého vedlejšími příjmy a kvůli nahlížení do informačního systému. ČTK/Zehl Igor

Brno - Kárný senát Nejvyššího správního soudu dnes začal projednával kárné žaloby na mělnického soudce Jana Veselého. Podal je předseda mělnického soudu Oldřich Kajzr v souvislosti s Veselého vedlejšími příjmy a kvůli jeho nahlížení do informačního systému. Podle Veselého šlo jen o správu vlastního majetku. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) dočasně zprostila Veselého funkce soudce, hrozí mu definitivní odejmutí taláru. Soud pokračuje dokazováním.

Podle první kárné žaloby vykonával Veselý živnostenským způsobem od ledna 2018 výdělečnou činnost, což zákon soudcům neumožňuje. Kajzr uvedl, že Veselý tuto činnost prováděl soustavně a za účelem zisku, že nešlo o jednorázové příjmy. Veselý tak podle něj úmyslně narušil důvěru v soudnictví jako celku.

"Bylo pro mne šokem, když jsem zjistil, že se naplno věnuje podnikání, zakládá si živnostenské oprávnění a nakupuje nemovitosti," uvedl Kajzr. Doplnil, že Veselý má i jednu zaměstnankyni.

Veselý uvedl, že vlastní několik nemovitostí, které pronajímá, získal je především z rodinné dědictví. Uvedl, že pouze spravuje vlastní majetek, což soudci smí. "Spravuji svůj majetek, pronajímám byty, nebytové prostory, pozemky, žádnou jinou činnost ale nevyvíjím," uvedl Veselý. V první řadě šlo podle něj o dědictví a on nemohl jednat jinak. Uvedl, že dospěl k názoru, že pokud bude výhradně spravovat svůj majetek, držení živnostenského oprávnění by nemělo být shledáno v rozporu se zákonem.

Podle druhé kárné žaloby Veselý za využití svých přihlašovacích údajů vstupoval do elektronického informačního systému pro okresní soudy ISAS a bez souvislosti se svými kauzami zjišťoval informace a pořizoval si kopie dokumentů ze soudních spisů. Informace a dokumenty chtěl podle žaloby pro soukromé účely. Veselý k tomu uvedl, že nahlížení do spisů je běžná soudcovská praxe, která není nijak upravena zákonem. "Velká část těch nahlížení se týká mne, matky nebo bratra. Mohl jsem mámě říct, běž do podatelny a nech si přinést spis, místo toho jsem se podíval já. Nepovažuju to za nic, co by jakkoliv narušovala práci soudce," uvedl Veselý.

Žalobu na Veselého letos podal také předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy, důvodem byly neúplné údaje v majetkovém přiznání. Kárný senát se jí dnes nezabývá.