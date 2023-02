Soud za zavřenými dveřmi ve Feriho případu vyslýchal poškozené

Praha - Obvodní soud pro Prahu 3 za zavřenými dveřmi pokračoval v projednávání případu bývalého poslance Dominika Feriho, který čelí obžalobě ze znásilnění. Vyslechl znalce, několik hodin také vyslýchal zbylé dvě poškozené ženy. Feriho se odpoledne na chodbě o přestávce pokusil napadnout muž, který vykřikoval rasistické urážky. Justiční stráž ho předala policii. Hlavní líčení bude pokračovat na konci dubna.

"Nevím, co to bylo za pána, justiční stráž na to zareagovala, další komentář k tomu nemám," řekl novinářům Feri po incidentu. Muž na Feriho údajně na chodbě čekal, když vyšel z jednací síně, strčil do něj. Justiční stráž ho následně zneškodnila. Policejní mluvčí Violeta Siřišťová potvrdila, že si policisté muže převzali, je podle ní podezřelý z přestupku. "Nyní bude vyslechnutý na místním oddělení," dodala mluvčí.

Právní zástupkyně poškozených Adéla Hořejší po jednání řekla, že všechny její klientky, včetně těch, jejichž případ policie odložila, jsou velmi statečné. "Je to samozřejmě velmi náročné a musím říct, že opravdu všechny ženy jsou nesmírně statečné. Já je obdivuji, já bych to nevydržela," odpověděla na otázku novinářů, jak několikahodinové výslechy poškozených hodnotí.

Feri už v úterý odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí. Ve svém vyjádření pro média jmenoval jednu z žen, jejíž případ policie prověřovala a posléze ho odložila. Hořejší ho za to zkritizovala, jde podle ní o zastrašování.

"Já pokládám za nutné to, aby se jasně ke všem novinářům dostalo, že 'sprcha' a 'noční stolek', což je to, co někteří novináři opakovali jako věčný šlágr, že to není součástí hlavního líčení, že to není něco, co bylo dále řešeno a že to bylo něco, co se konsenzuálně odehrálo," řekl dnes Feri novinářům před jednáním k tomu, proč jméno zveřejnil. Po jednání se již vyjadřovat nechtěl.

Otázku, zda Feri nemohl porušit zákon zveřejněním citlivých údajů z trestního spisu, bude zkoumat jak policie, tak i Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Trestní řád totiž zakazuje dále poskytovat informace od orgánů činných v trestním řízení, které umožňují zjištění totožnosti obviněného, poškozeného, zúčastněné osoby či svědka. "V tuto chvíli zjišťujeme, jestli se věcí vůbec budeme zabývat," sdělil dopoledne ČTK mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Mluvčí ÚOOÚ Milan Řepka pak ČTK vpodvečer napsal, že úřad zatím žádný podnět k prověření Feriho počínání neobdržel. "Věcí se ovšem zabývat budeme a oslovíme relevantní orgány činné v trestním řízení se žádostí o poskytnutí informací, v jakém postavení ve vztahu k trestnímu řízení je osoba, jejíž identitu pan Feri sdělil," uvedl. Následně se úřad rozhodne o dalším postupu. V obecné rovině dodal, že za zveřejnění citlivých údajů z trestního řízení může hrozit pokuta až pět milionů korun.

Feri dnes ke zveřejnění jména doplnil, že jednal pod tlakem a emocemi. "Jistě jsem mohl mluvit šťastněji, ale stojím si za tím, že v tomto konkrétním případě, že to, že jsem zveřejnil jméno, tak se nejedná o oběť. Bylo to zcela konsenzuální," prohlásil bývalý poslanec. Zkritizoval také některá média.

Státní zástupkyně Petra Gřivnová v obžalobě popisuje tři skutky. První se podle ní stal v noci na 25. března 2016 ve Feriho bytě v Praze 3. Feri se podle žalobkyně pokoušel tehdy nezletilou dívku líbat a sahat na ni, ačkoli mu dávala najevo, že si s ním intimní kontakt nepřeje. Feri jí údajně poté začal říkat, že je nevyspělá a přemlouval ji k intimnostem. Obžaloba tvrdí, že když chtěla dívka z bytu odejít, nabídl jí Feri nealkoholický nápoj, po jehož požití se dostala do stavu "částečné ztráty vědomí". Feri pak s dívkou podle spisu mimo jiné prováděl orální sex.

Druhý skutek se podle žalobkyně stal v listopadu 2016, opět ve Feriho bytě. S touto ženou měl Feri podle obžaloby pohlavní styk, a to přes její nesouhlas. Třetí incident se stal podle žalobkyně na konci února 2018, kdy si Feri pozval do Poslanecké sněmovny ženu kvůli možné pozici stážistky. Feri ji podle obžaloby v kuchyňce začal osahávat, snažil se ji líbat a ignoroval její nesouhlas. Dívce se podařilo odejít, státní zástupkyně proto skutek kvalifikuje jako pokus o znásilnění.

Feri vinu ve všech popisovaných případech odmítl. K prvnímu případu v úterý řekl, že se s dívkou pouze líbal a když nechtěla pokračovat, nenaléhal na ni. Důrazně odmítl, že by jí podal nápoj s omamnou látkou. Ke druhé ženě řekl, že s ním měla konsenzuální styk. Se třetí dívkou, o které obžaloba mluví, se Feri podle svých slov také líbal s jejím souhlasem.

Feri po zveřejnění výpovědí dívek v médiích rezignoval na poslanecký mandát a oznámil, že nebude kandidovat v podzimních volbách do Sněmovny. Skončil také v TOP 09 a stáhl se z veřejného života.