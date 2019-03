Praha - Soud poslal do vazby sedmadvacetiletého muže, který čelí obvinění z pondělní vraždy dítěte v bytě v pražském Chodově. Podle soudce totiž existují obavy, že na svobodě by se muž skrýval nebo by se dopustil dalšího trestného činu. Obviněný proti rozhodnutí podal stížnost. Po jednání to ČTK řekl státní zástupce z Městského státního zastupitelství v Praze Petr Boš.

"Obviněný byl vzat do vazby z důvodů vazby útěkové a předstižné, to jest zejména, aby se nevyhýbal trestnímu řízení z důvodu reálně hrozícího vysokého trestu, a potažmo i aby tu trestnou činnost nemohl opakovat," uvedl státní zástupce.

Obviněného muže přivedla k neveřejnému vazebnímu zasedání u Obvodního soudu pro Prahu 4 tříčlenná policejní eskorta. Jeho stížnost bude řešit pražský městský soud. V případě odsouzení za vraždu dítěte muži hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

Policisté nechtějí událost blíže komentovat s ohledem na nízký věk oběti a na její rodinu. Podle informací serveru iDNES.cz je obětí tříletá dívka, která podlehla bodným zraněním, a obviněným je partner její matky.