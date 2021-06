Soud vyslechl dvě sestry kvůli případu chlapce v kómatu po operaci

Pardubice - Pardubický soud dnes vyslechl dvě zdravotní sestry, které jsou obžalované kvůli případu malého chlapce, jenž je po operaci v Pardubicích v roce 2017 v kómatu. Žádná necítí vinu, obě ale vyjádřily lítost. Třetí z obžalovaných zdravotníků, lékařka, která tehdy měla službu, se z dnešního jednání omluvila.

Fotogalerie

Na dětském oddělení je v noci přivolala matka k synovi, který značně krvácel z úst po operaci mandlí. Jedna sestra šla zavolat sloužící lékařku, druhá pro zdravotnický materiál. Podle obou ale hoch nebyl v život ohrožujícím stavu. Podle sestry Barbory Špásové lékařka rozhodla, že pacient musí na ORL, kam jej s matkou doprovázeli pěšky, i když obvykle se používá k transportní lůžko nebo křeslo. Lékařka se však poté krátce vzdálila, pokyny sestře nedala. Ambulance ORL byla zamčená a matka dítěte na chvíli omdlela. Sestra nechala dítě i matku samotné a běžela pro pomoc.

"Byla jsem hrozně zoufalá, že jsme tam sami tři, bez doktorky," řekla Špásová, která v době události ještě neměla mnoho praktických zkušeností. S tak masivním krvácením se do té doby nesetkala. Nakonec do nemocnice přivolala zdravotnickou záchrannou službu. Proč se neobrátila na nemocniční ARO, neobjasnila. Vlastní vinu necítí, i když je jí líto chlapce i jeho rodičů. "Všichni jsme jednali tak, jak jsme mohli. Postup přes ambulanci bych neměnila," uvedla Špásová.Obžaloba ji viní z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

Podle druhé sestry Aleny Chovancové obviněné z neposkytnutí pomoci při prvním setkání s dítětem, když na pokoji sedělo na posteli, hlavu mělo v předklonu a plivalo krev. "Dýchal volně, byl růžový, nechrčel," popsala stav chlapce. Situaci nepovažovala za tak závažnou, aby bylo nutné volat ARO. Sama šla volat a shánět službu konající lékařku, druhou sestru poslala pro zdravotnický materiál. Matka s dítětem zůstaly na pokoji samy. Přivolaná lékařka rozhodla, že je nutné volat oddělení ORL, proto šla sestra k telefonu, do ORL ambulance se však nedovolala. To se jí podařilo až později a na základě její informace byl přivolán zkušený odborník. Druhá sestra s lékařkou se zatím snažily dostat do uzavřené ORL ambulance, což se podařilo až později. Teprve po příchodu dalších zdravotníků se dítěti dostalo pomoci, přesto upadlo do bezvědomí a nastala u něj zástava srdce. Následkem toho utrpělo vážné poškození mozku. Chovancová v nemocnici pracovala od roku 2010, několik let i jako vrchní sestra dětského oddělení

Z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti je obžalována i lékařka Martina Šípková. V Pardubické nemocnic pracovala poměrně krátce po absolvování vysoké školy, byla začínající lékařkou s označením L1. Podle promítnutého záznamu z kamer v nemocnici od krvácejícího chlapce u ORL ambulance odešla a vrátila se až za chvíli. Sestry ani lékařka už v Pardubické nemocnici nepracují.

V případu je obžalována z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti i společnost Nemocnice Pardubického kraje jako právnická osoba. Podle státního zástupce její vina spočívá v nedostatečně definovaných standardech upravujících postup zdravotnického personálu po zjištění krvácivých komplikací z operační rány po ORL operacích u dětských pacientů. Podle obžaloby mělo krvácející dítě zůstat na lůžku ve stabilizované poloze, aby krev mohla volně odcházet. Bylo nutné přivolat zkušeného odborníka, pacienta uspat, zaintubovat a zastavit krvácení. Advokát nemocnice se snažil sestrám dokázat, že byly proškoleny, jak se zachovat v obdobných situacích.

Za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti je sazba až čtyři roky ve vězení, za neposkytnutí pomoci o rok méně. U právnické osoby rozhoduje o formě trestu soud.

Otázky oběma sestrám kladl i otec chlapce. Bylo pro něj obtížné pochopit, jak mohl zdravotnický personál dlouhé minuty nechat jeho dítě bez pomoci a chybovat v léčebných postupech. Výslechu se účastnila i zmocněnkyně poškozených. Další jednání bude nařízeno až po letních prázdninách.

Rodina chlapce se domáhá odškodnění 22 milionů korun. Společnost Nemocnice Pardubického kraje jí původně nabízela 15,5 milionu korun, později částku ještě o něco navýšila, definitivní dohoda ale stále není uzavřena. Zatím rodině zaplatila šest milionů korun jako zálohu.