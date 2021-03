Soud výrazně snížil muži trest za prodej metylalkoholu v Havířově

Olomouc - Olomoucký vrchní soud dnes výrazně snížil trest Martinu Svobodovi, který podle obžaloby uvedl do prodeje v roce 2012 prostřednictvím stánku v Havířově smrtící metylalkohol, ze čtyř let vězení na tříletý podmíněný trest. Podle rozsudku po jeho požití zemřeli čtyři lidé a jeden muž natrvalo oslepl. Stánek byl uzavřen 6. září 2012 jako první v metylalkoholové kauze, která si vyžádala smrt pěti desítek lidí po celé ČR. Dnešní rozsudek je podle žalobce zároveň posledním v této kauze. Muž po celou dobu popíral, že by smrtící směs pocházela z jeho stánku.

Řízení ve Svobodově případě trvalo devět let, padlo při něm několik rozsudků. Olomoucký vrchní soud naposledy v březnu 2019 muži zpřísnil trest o 11 měsíců na sedm let a devět měsíců, případ však vrátil na kraj Nejvyšší soud, který rozhodl, že jde o nedbalostní jednání.

Zlínský soud mu poté loni uložil čtyři roky vězení za ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti v nejpřísnějším odstavci se sazbou třech až deset let. Vrchní soud jej dnes odsoudil v mírnější právní kvalifikaci, kde je sazba od jednoho roku do pěti let. Zkušební dobu stanovil na pět let. "Při ukládání trestu jsme dospěli k závěru, že trestný čin je natolik závažný, že odpovídající sankce je v polovině trestní sazby, tedy tří let," uvedl předseda senátu Vladislav Šlapák. Soud muži stanovil nejdelší zkušební dobu a stanovil dohled nad obžalovaným.

Svoboda svou vinu popřel i dnes, u soudu uvedl, že má svědomí čisté. Obhajoba žádala zproštění. "Můj klient cítí jako křivdu, že jeho stánek byl uzavřen jako první, 6. září 2012. Je paradox, že metylalkoholová kauza u něj začala a končí. Tím, že byl uzavřen jako první, na základě nepřímých důkazů je dovozována souvislost s oběťmi. Není dokázáno, že požili alkohol právě z tohoto stánku, tehdy se dal nezdaněný alkohol koupit v Havířově ve všech večerkách ve všech stáncích," uvedl obhájce. Podle soudců je však jeho vina doložena důkazy a není o ní pochyb.

Svoboda podle rozsudku kontaminovaný alkohol zakoupil od již odsouzeného Martina Posládka, který jej opatřil prostřednictvím dalšího již odsouzeného Michala Klösela a Martina Jirouta z pokoutního zdroje od hlavního distributora otráveného alkoholu Jiřího Vaculy. Kontaminovanou směs vyrobili Slovák Rudolf Fian a Tomáš Křepela ze Zlína, kteří byli za obecné ohrožení odsouzeni na doživotí. Vacula si odpykává 15 let, vysoké tresty dostali i ostatní aktéři případu. Smrtící směs prodával podle rozsudku ve svém stánku v Havířově, v září 2012 po jejím požití zemřel sedmapadesátiletý, dvaašedesátiletý a dvaačtyřicetiletý muž a šedesátiletá žena. Další jednapadesátiletý muž po intoxikaci oslepl.

Metylalkoholová kauza patří mezi nejhorší neštěstí, která v posledních desetiletích postihly ČR. První úmrtí po požití nelegálně vyráběných lihovin s obsahem jedovatého metylalkoholu se objevila koncem léta 2012. Dohromady zemřelo pět desítek lidí.