Soud vynese verdikt v druhé větvi Rathovy kauzy, ve které figuruje i Metrostav

Praha - Odvolací senát dnes vynese rozsudek v takzvané druhé větvi korupční kauzy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Prvoinstanční soud ho v v lednu 2020 uznal vinným z přijímání úplatků a manipulace se zakázkami a o rok mu prodloužil již pravomocně uložený sedmiletý trest z první části případu. V kauze čelí obžalobě i největší česká stavební firma Metrostav, které hrozí zákaz účasti ve veřejných zakázkách.

Žalobce trvá na přísnějším potrestání bývalého politika, u hlavního líčení žádal o prodloužení jeho trestu o 2,5 roku. Rathovi obhájci jsou přesvědčeni, že ho není potřeba znovu posílat do vězení, protože by to již nemělo smysl. Prvoinstančním soudem uložený 18milionový peněžitý trest považují za likvidační.

Metrostav má podle nepravomocného verdiktu zaplatit deset milionů korun a nesmí se po tři roky účastnit veřejných zakázek. Firma vinu odmítá. Zákaz by měl podle ní dopady i na fiskální politiku ČR a pro stavební firmu by znamenal snížení tržeb o 33 miliard korun. Žalobce naopak požaduje, aby se zákaz rozšířil i na dceřinou společnost Metrostav Infrastructure.

Ústřední trojicí dnes projednávané kauzy je stejně jako v první části případu někdejší hejtman Rath, bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová a její manžel Petr Kott. Manželům uložil soud také osmileté tresty, což je o dva roky víc, než dostali v první části kauzy. Podle nepravomocného verdiktu si na přelomu let 2011 a 2012 domlouvali úplatky za zmanipulování tendrů ve Středočeském kraji za stovky milionů korun. Obžalobě čelí ještě šest lidí včetně bývalého generálního ředitele Metrostavu Pavla Piláta.

Rath si už odpykával sedmiletý pravomocný trest uložený mu za ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. Letos v lednu byl bývalý politik z vězení podmíněně propuštěn. Na svobodě jsou i manželé Kottovi.