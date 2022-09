Soud vynese verdikt nad opilou řidičkou, která v Praze usmrtila policistu

Praha - Pražský městský soud dnes vynese rozsudek v případu řidičky Jitky Rudovičové, která opilá zavinila na pražské magistrále nehodu, při níž zemřel policista a další dva se zranili. Ženě hrozí osm až 15 let vězení za obecné ohrožení, státní zástupce pro ni navrhl trest při spodní hranici této sazby a také osmiletý zákaz řízení.

Rudovičová sedla v červenci 2020 za volant svého mercedesu poté, co se opila po hádce s manželem. Nejprve na Vyšehradě narazila do jednoho ze zaparkovaných vozů. Poté vyjela na ulici 5. května a v rychlosti přes 150 kilometrů za hodinu těsně minula několik vozidel. Nakonec zezadu narazila do služebního vozu moravskoslezských policistů, kteří se z hlavního města vraceli domů.

Při srážce zemřel jednatřicetiletý policista, jenž seděl na zadním sedadle. Další dva členové posádky - muž a žena - skončili v nemocnici. Rudovičová po nehodě nadýchala přes dvě promile. V jejím těle byly podle znalců také stopové zbytky kokainu. U soudu uvedla, že většinu dění si nepamatuje. Rodina zemřelého a jeho zranění kolegové po ní požadují celkem zhruba tři miliony korun jako odškodné. Žena jim už část peněz uhradila, zaplatila také pohledávky pojišťoven.