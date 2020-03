Soud vynese třetí rozsudek v kauze opencard a pražských radních

Praha - Pražský městský soud dnes vyhlásí nový rozsudek v případu bývalých pražských radních, kteří jsou obviněni z porušování povinností při správě majetku v souvislosti s kartou opencard. Státní zástupce požaduje pro bývalého primátora Tomáše Hudečka (dříve TOP 09) a ostatní tři obžalované stejné tresty, jaké si vyslechli už dvakrát předtím - tedy tříleté a dvouleté podmínky. Obžalovaní vinu odmítají. Oba předchozí verdikty zrušil odvolací senát.

Vedle Hudečka se kauza týká někdejších radních pro IT a dopravu Evy Vorlíčkové a Josefa Noska a bývalého šéfa magistrátních informatiků Jana Tesky. Podle obžaloby v roce 2012 neoprávněně zvýhodnili firmu Haguess, tehdejšího vlastníka práv k opencard.

Pražští radní jednomyslně schválili navazující kontrakty s Haguess poté, co jim to doporučila hodnotící komise. Obžalobě původně čelili všichni hlasující, větší část z nich už ale justice pravomocně osvobodila. Zbývající obžalovaní poukazují na to, že opencard byla dlouhodobým problémem z éry primátora Pavla Béma (ODS) a že kvůli dříve uzavřeným licenčním smlouvám nemohli postupovat jinak. Podle státního zástupce však byla zakázka předražená. Praha vyčíslila způsobenou škodu na 23,2 milionu korun.