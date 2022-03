Soud vynese rozsudek v případu neoprávněných úhrad pro společnost Chambon

Praha - Pražský městský soud dnes rozhodne v případu neoprávněných úhrad pro společnost Chambon, ve které je spolu s dalšími čtyřmi lidmi obžalován podnikatel a lobbista Roman Janoušek. Pětice podle státního zástupce podvodně vylákala od zdravotních pojišťoven přes 239 milionů korun a dalších 77 milionů korun se získat snažila. Všichni obžalovaní vinu odmítají.

Fotogalerie

Žalobce v závěrečné řeči navrhl Janouškovi trest vězení sedm až osm let. Lékařku Soňu Pekovou chce poslat za mříže na 7,5 až 8,5 roku, další tři obžalované by podle něj měl soud potrestat nepodmíněnými tresty od sedmi do devíti let. Pekovou, doktora Tomáše Kozáka a podnikatele Petra Ullricha a Luboše Paška viní z podvodu. Všech pět obžalovaných žádá, aby je soud obžaloby zprostil.

Společnost Chambon, ve které většina obžalovaných působila, prováděla podle státního zástupce Alexandra Dadama v letech 2009 až 2011 nejprve přes jinou laboratoř a pak i sama vyšetření na přítomnost extrahumánního genomu, což jsou zejména infekční viry či bakterie. Protože k tomu neměla oprávnění, účtovala pojišťovnám za analýzu lidské DNA, která je dražší.

Peková podle žalobce "zatajila skutečnou povahu vyšetření", které firma Chambon vykonávala. Společnost pak podle něj zasílala pojišťovnám takové informace, na základě kterých nemohly zjistit, co laboratoř dělá. Janoušek, který byl akcionářem Chambonu, se podle obžaloby nechal ve společnosti formálně zaměstnat jako ekonomicko-právní poradce. Od června 2009 do ledna 2011 si nechal vyplatit 62,5 milionu korun. Je obžalován z podílnictví, protože si podle žalobce nechal posílat peníze z trestné činnosti.

Janoušek byl již odsouzen k čtyřapůlletému vězení za úmyslné sražení ženy autem.