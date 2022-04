Soud vynese rozsudek v kauze bývalého hokejisty Čechmánka obžalovaného z podvodu

Zlín – Krajský soud ve Zlíně dnes vynese rozsudek v případu bývalého hokejového reprezentanta Romana Čechmánka obžalovaného z podvodu. Státní zástupce mu navrhl uložit nepodmíněný trest do čtyř let, obhajoba žádá zproštění obžaloby. Čechmánek se zadlužil při podnikání. Podle obžaloby si půjčoval peníze a objednával práce, i když věděl, že závazky nebude schopen splatit. Padesátiletý Čechmánek vinu dlouhodobě popírá.

Podle původně podané obžaloby přesáhla škoda v případu 15 milionů korun, Čechmánkovi by tak hrozilo pět až deset let vězení. Po provedeném dokazování však žalobce Petr Matoušek uvedl, že škoda činí přibližně 8,5 milionu korun. Kvůli nižší částce tedy navrhl věc překvalifikovat, v takovém případě by Čechmánkovi hrozily dva roky až osm let vězení. Podle obhájce Tomáše Štípka je však na místě zprostit Čechmánka obžaloby, protože v době, kdy investoval do několika akcí zároveň, mu pouze chyběla hotovost, avšak jeho majetek dluhy převyšoval.

Olympijský vítěz z Nagana se podle obžaloby podvodu dopustil především v souvislosti se stavbou minipivovaru ve Zlíně a přestavbou bytového domu v Holešově. Státní zástupce uvedl, že uzavíral smlouvy a dohody se záměrem získat majetkový prospěch, přestože jeho tíživá finanční situace mu nedovolovala je plnit. Na základě smluv odebíral služby, stavební materiál a bytové nebo restaurační vybavení. Na podnikání si Čechmánek půjčoval peníze od známých, měl úvěry u bank. Jeho dluhy dosáhly desítek milionů korun. Od roku 2013 byl v insolvenci, o rok později vyhlásil soud konkurz na jeho majetek.

Krajský soud Čechmánka v minulosti třikrát obžaloby z podvodu zprostil, nepodařilo se podle něj prokázat, že by měl v úmyslu obohatit sebe či někoho jiného. Jeho rozsudek však dvakrát zcela a naposledy částečně zrušil olomoucký vrchní soud a vrátil věc k projednání do Zlína. Podle vrchního soudu obžalovaný minimálně od března 2013 neměl volné finanční prostředky, z nichž by mohl hradit své závazky. Jeho možnost nakládání s majetkem pak podle odvolacího soudu výrazně limitovala zástavní práva u bank.