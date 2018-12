Praha - Pražský městský soud před Vánocemi vyhlásil úpadek strojírenské skupiny Inekon Group. Pražská firma dluží víc než 118,5 milionu korun. Podle Inekonu by se pohledávky měly vymáhat v exekuci, protože její podíl v čínské firmě Tong Hao Railway Vehicles má vyšší hodnotu než dluh a jeho exekučním prodejem by bylo možné věřitele uspokojit. Inekon se může proti rozhodnutí soudu odvolat. Vyplývá to z listin založených v Insolvenčním rejstříku.

Městský soud v Praze o úpadku rozhodl 20. prosince. V insolvenčním řízení byl Inekon od poloviny srpna. Soud ho zahájil na návrh pražské společnosti Gomanold, která letos v únoru převzala pohledávku vůči Inekonu od UniCredit Bank. Výše pohledávky přesahuje 102 milionů korun. Banka v červnu 2015 uzavřela smlouvu s Inekonem o úvěrové lince do výše 130 milionů korun, kterou Inekon zcela využil.

Podle soudu se do insolvenčního řízení přihlásilo 13 věřitelů Inekonu. Gomanold v insolvenčním návrhu argumentoval dluhem po splatnosti téměř 388.000 korun vůči společnosti DAKO-CZ za součástky kolejových vozidel nebo skoro dva miliony korun vůči firmě Alfa Union za komponenty pro tramvaje. Za nájem a energie Inekon dluží 12 milionů korun ostravské společnosti EKOVA ELECTRIC, uvedl Gomanold.

Inekon před vyhlášením úpadku poukazoval na svůj podíl 17 procent v čínské firmě Tong Hao Railway Vehicles, kterému odpovídá vklad deset milionů dolarů (zhruba 225 milionů Kč) do základního jmění čínského podniku. "Zpeněžením tohoto podílu v exekuci by tedy bylo možné uhradit celou pohledávku insolvenčního navrhovatele i nesporné pohledávky přihlášených věřitelů," uvedl Inekon.

Strojírenská skupina také uvedla, že brzy očekává vymožení čtyř milionů eur (103 milionů Kč) za modernizaci tramvají pro bulharské město Sofia a že získá také víc než 393.000 eur (cca deset milionů korun) za modernizaci kolejových vozidel pro rakouský Salcburk. Inekon poukázal i na sjednané dodávky cementáren do Egypta a Iráku, které ale zatím komplikuje politická situace v těchto zemích. Podle soudu ale Inekon "neprokázal existenci žádného konkrétního majetku, jenž by mohl bez obtíží sloužit k uspokojení věřitelů".

Insolvenčním správcem soud stanovil Ivo Šotka. Vyzval také věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili do dvou měsíců. Jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek a schůze věřitelů bude 26. března 2019.

Inekon Group podle svého webu vznikla v roce 1990 jako ryze soukromá česká firma, která se původně věnovala hlavně vývozu kolejových vozidel a dovozu surovin pro chemický průmysl. Později začala vyrábět a modernizovat tramvaje a vyvážet investiční celky, jako jsou elektrárny, průmyslová zařízení a čistírny odpadních vod. Zajišťovala také dodávky pro nemocnice a další zdravotnická zařízení. Podle informací sdělených soudu má firma víc než 50 zaměstnanců.

Skupina podle výroční zprávy za rok 2016 zvýšila čistý zisk na 148,3 milionu korun ze 76,7 milionu o rok dřív. Obrat Inekonu předloni stoupl na 907 milionů korun z 344 milionů v roce 2015. Čísla za loňský rok skupina zatím nezveřejnila.