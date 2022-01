Soud vyhlásí rozhodnutí v kauze údajné korupce na radnici Brno-střed

Brno - Krajský soud v Brně dnes vyhlásí rozhodnutí v případu podezření z korupce na radnici Brno-střed, takzvané kauzy Stoka. Věcí se zabývá od podzimu 2020. V případu údajného ovlivňování zakázek čelí obžalobě 11 lidí a dvě firmy včetně bývalého místostarosty a radního městské části Jiřího Švachuly (dříve ANO), který byl podle obžaloby hlavou organizované skupiny. Švachula vinu popřel.

Případem se soud začal zabývat v září 2020, zhruba rok a půl po policejní razii na radnici Brno-střed. Soud vyslýchal jednotlivé obžalované, následně svědky, přečteny byly listinné důkazy, přehrával i některé odposlechy. Závěrečné řeči zazněly loni v září. Vyhlásit rozhodnutí ve věci měl soud původně v polovině prosince, jednání na tento termín ale odvolal z organizačních důvodů.

Korupce na radnici se podle žalobkyně odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019. Získávaly je vybrané spřátelené firmy a cena se uměle zvyšovala. Úplatky činily obvykle deset procent ceny zakázky. Firem zúčastněných v systému bylo několik a vždy vyhrála předem vybraná, ostatní podle obžaloby dělaly takzvaně křoví. Výše úplatků podle žalobkyně dosáhla až 47 milionů korun, šlo o 27 zakázek městské části Brno-střed a o další desítky ovlivněných zakázek na správě nemovitostí městské části.

Švachula vinu popřel. Uvedl, že udělal chybu, když udržoval kontakt se spoluobžalovaným Samanem El-Talabanim a mluvil s ním o dění na úřadu. El-Talabanimu to podle něj umožnilo vytvářet dojem, že na toto dění má vliv. Švachula uvedl, že El-Talabani pak začal u firem vystupovat jeho jménem a on jim pak prý musel vysvětlovat, že s tím nemá nic společného.

Státní zástupkyně v závěrečné řeči uvedla, že o vině obžalovaných není pochyb v souladu s podanou obžalobou. Švachulovi navrhla 14 let vězení, spolupracujícímu obviněnému podnikateli Samanu El-Talabanimu souhrnný trest 4,5 roku vězení. Talabani už je pravomocně odsouzený v jiné kauze, stejně jako další spolupracující obžalovaný podnikatel Pavel Ovčarčin. Jemu žalobkyně navrhla souhrnný trest 7,5 roku vězení. Třináct let vězení navrhla bývalému místostarostovi brněnských Ivanovic za hnutí ANO Petru Liškutinovi, 12 let podnikatelům Ivanu Trunečkovi a Petru Kaláškovi. Tito vinu popřeli. Navrhované tresty pro další obžalované byly pod deset let či podmíněné.

Policejní razie se na radnici Brno-střed uskutečnila v březnu 2019, po ní šlo pět lidí do vazby. Postupně ji ale opouštěli, jako poslední Švachula, a to v listopadu 2020. Kauza se postupně rozvětvila ještě na další částí, například ve vedlejší větvi případu policie v polovině roku 2020 obvinila další asi tři desítky lidí kvůli úplatkům na Správě nemovitostí Brno-střed. Šlo především o zástupce stavebních firem a živnostníků.

lip sd