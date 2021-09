Soud ve Zlíně začal projednávat případ podvodů s kompenzačními bonusy

Zlín - Zlínský krajský soud se dnes začal zabývat kauzou muže a ženy, kteří jsou obžalovaní kvůli fiktivním žádostem o vyplacení kompenzačních bonusů. Peníze bonusů byly pro podnikatele ovlivněné opatřeními proti šíření koronaviru. Dvojici hrozí za podvod pět až deset let vězení. Jde zřejmě o první případ podvodů s kompenzačními bonusy, které loni policie rozkryla.

Fotogalerie

Podle státního zástupce Martina Malůše se Jan Šimulák a jeho tehdejší družka Nikola Breuerová pokusili loni od státu prostřednictvím 358 žádostí neoprávněně získat téměř 15,7 milionu korun. "Díky zafungování mechanismů státní správy došlo k výplatě 'pouze' částky přesahující jeden milion korun," řekl žalobce.

Devětatřicetiletý Šimulák odmítl vypovídat. Čtyřiadvacetiletá Breuerová tvrdí, že se na podvodech nepodílela. "Myslela jsem, že žádosti jsou řádné. Já jsem sama žádné nepodávala," řekla Breuerová.

Její výpověď Šimulák označil za pravdivou, žena podle něj nic nespáchala. Novinářům před soudní síní řekl, že chtěl žádostmi ukázat, jak byly kompenzační bonusy snadno zneužitelné. Uvedl také, že se mu zdá počet žádostí uvedený v obžalobě větší, než jaký byl ve skutečnosti. "Proč bych si nemohl za státní peníze odpočinout v base? Chci dostat co nejvíc," řekl dále Šimulák, kterému před nedávnem Městský soud v Praze nepravomocně uložil v jiné kauze trest pěti let vězení.

Podvody muž se ženou podle obžaloby páchali i v době nouzového stavu. "Princip spočíval v tom, že si v podstatě náhodně na internetu vybírali různé podnikatelské subjekty, zjistili si jejich iniciály a následně prostřednictvím e-mailů u správců daně žádali o výplatu jednotlivých kompenzačních bonusů," uvedl Malůš.

Dvojice si podle něj tipovala podnikatele z různých krajů. Žádosti o vyplacení bonusů podávali Šimulák s Breuerovou bez jejich vědomí, používali účelově založené bankovní účty a e-mailové adresy, uvedl žalobce. Hlavní líčení soud odročil na 4. října.

Z loňského vyjádření zástupců policie vyplývá, že v kauze bylo zahájeno první trestní stíhání v souvislosti s kompenzačními bonusy v České republice. Stát bonusy vyplácel osobám samostatně výdělečně činným a společnostem, jejichž podnikání omezila nebo pozastavila opatření přijatá v souvislosti s pandemií koronaviru. Dvojici policisté zadrželi loni v srpnu na Jablonecku. Případem se zabývali na základě oznámení Finančního úřadu pro Zlínský kraj.

Finanční správa do letošního 6. září vyplatila u kompenzačního bonusu pro podnikatele, společníky malých firem nebo pracovníky 44 miliard korun a vyřídila zhruba 2,4 milionu žádostí. Bonus, který je podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, začala správa vyplácet živnostníkům a dalším podnikatelům s příchodem první vlny epidemie koronaviru v roce 2020. Byla to kompenzace za to, že stát omezil či zakázal jejich podnikání opatřeními proti šíření koronaviru. Loni na jaře i při druhé vlně od podzimu bonus činil 500 korun za kalendářní den, v únoru 2021 pak Sněmovna schválila novou podobu kompenzace, která byla navýšena až na 1000 korun denně.

Podle údajů z konce prázdnin podala Finanční správa do 20. srpna v souvislosti s pokusy o zneužití vyplácení kompenzačního bonusu 126 trestních oznámení, škodu vyčíslila na 61,8 milionů korun. Zároveň správa vyzvala k vrácení příspěvku nebo eviduje dobrovolné vrácení v 22.478 případech za 398,4 milionů korun. Z této částky již do té doby správa získala 389,6 milionů korun.