Soud v USA uznal, že Krúpa vedl vyděračskou kampaň vůči Bakalovi

Beaufort (USA)/Praha - Federální soud v Jižní Karolíně rozhodl, že slovenský podnikatel Pavol Krúpa vedl vyděračskou kampaň vůči investoru Zdeňku Bakalovi ve snaze získat od něj miliony dolarů. Soudce David Norton nicméně odmítl Bakalovu žádost o náhradu škody ve výši více než 73 milionů dolarů (1,6 miliardy korun) jako neopodstatněnou a o výši odškodnění rozhodne později. Bakala v tiskovém prohlášení označil rozhodnutí soudu za skvělý výsledek. Krúpa dnes ČTK sdělil, že o řízenív USA nemá povědomí a žádné rozhodnutí mu nebylo řádně doručeno.

Norton rozhodl v Bakalův prospěch vzhledem k tomu, že Krúpa opakovaně nereagoval na výzvy soudu. Podle soudce se ozval naposledy v listopadu 2019, kdy odmítl Bakalova obvinění a podal námitku, že americký soud nemá právo o něm rozhodovat. Tu však soud následně zamítl a vyzval jej k další reakci, jíž se mu však nedostalo.

Bakala následně požádal o rozhodnutí sporu ve svůj prospěch vzhledem k pasivitě žalovaného, což soudce Norton 10. srpna učinil. Soud tak uznal, že se Krúpa podílel na očerňující kampani vůči Bakalovi, například tím, že najímal falešné demonstranty k akcím před jeho domem a před školou jeho dětí, obtěžoval jej telefonáty a e-maily, nebo o něm zveřejňoval pomlouvačné informace na internetu. Cílem této činnosti podle žaloby bylo získat od Bakaly 23 miliony dolarů (500 milionů korun) výměnou za to, že kampaň přestane.

„Je to skvělý výsledek. Vítám, že soud uznal závažnost jednání Pavola Krúpy, kterým řadu let obtěžoval mou rodinu a mé blízké s jediným cílem vlastního obohacení. Byl to dlouhý právní proces, ale jsem vděčný, že justiční systém Spojených států dokázal rozkrýt tuto pavučinu lží,“ uvedl Bakala po rozsudku v prohlášení.

"Nemám povědomí o konání na amerických soudech a žádné rozhodnutí mi nebylo řádně doručeno. Bakalu jsem nevydíral. O nějakém rozhodnutí soudu nemám povědomí," napsal dnes Krúpa ČTK. "V Jižní Karolíně jsem nikdy nebyl a s Bakalou jsem se nikdy nesetkal, ani s jeho údajným právním zástupcem," pokračoval. "V ČR jsou desítky politiků a statisíce lidí, kteří sdílejí názor, že Bakala je tunelář a gauner, takže jakoukoliv mojí činností jsem ani nemohl poškodit jeho údajně dobré jméno," dodal.

Americký soud odmítl jako neopodstatněnou Bakalovu žádost o výši náhrad. Na budoucím slyšení, jehož termín soud teprve stanoví, má česko-americký investor předložit důkazy o tom, kolik vynaložil prostředků na "objasňování, vysvětlování a ujišťování svých podnikatelských a profesních kontaktů" v důsledku Krúpovy aktivity, což bude sloužit jako základ pro výpočet odškodného.

Bakala rovněž požaduje po Krúpovi přes 2,8 milionu dolarů (60,8 milionů korun) jako náhradu za právní výdaje. Soudce označil tuto částku za rozumnou, přesnou sumu však ještě musí Bakala blíže doložit na chystaném slyšení. Na něm soud rozhodne rovněž o výši odškodného za pomluvu, jehož požadovanou výši Bakala v soudních dokumentech dosud nespecifikoval.

Norton odmítl Bakalovu žádost o vydání příkazu, který by Krúpovi nařizoval v jeho aktivitách přestat. Zamítl rovněž obvinění z toho, že Krúpa svou činností poškodil konkrétní Bakalovy obchodní dohody například s investičními společnostmi Berkshire Hathaway, Blackstone nebo bankou JP Morgan Chase. Umožnil nicméně Bakalovi předložit v této záležitosti další důkazy, jež mají doložit konkrétní újmu.

Mezi žalovanými v případu byl původně rovněž Američan Adam Swart, šéf americké společnosti Crowd on Demand specializující se na klamavou komunikaci s veřejností a protestní akce na objednávku. Swart však loni v lednu uzavřel s Bakalou mimosoudní dohodu a jediným žalovaným v kauze tak zůstal Krúpa.

Krúpa již v minulosti vedl soudní spor Bakalou u soudu ve Švýcarsku, o němž tvrdí, že jej vyhrál a Bakalovi soud přikázal uhradit náhrady nákladů. Bakalova mluvčí Šárka Samková však již dříve prohlásila, že řízení ve Švýcarsku bylo pozastaveno, protože případ projednávaný americkým soudem je "mnohem závažnější".