Soud v USA odmítl zablokovat plán Microsoftu převzít firmu Activision Blizzard

San Francisco (USA) - Soud ve Spojených státech odmítl žádost americké Federální obchodní komise (FTC), aby zablokoval plán softwarové společnosti Microsoft převzít za 69 miliard dolarů (zhruba 1,5 bilionu Kč) videoherní firmu Activision Blizzard. Informují o tom dnes zahraniční tiskové agentury. FTC se nicméně ještě může odvolat, upozornil server CNBC. Transakci navíc už v dubnu zablokoval britský antimonopolní úřad.

Převzetí firmy Activision by bylo největší akvizicí v historii videoherního průmyslu. Microsoft si chce prostřednictvím této transakce zajistit populární videohry jako Call of Duty, Overwatch a Candy Crush.

FTC soud nepřesvědčila, že by v soudním procesu dokázala prokázat, že spojení podniků by mohlo výrazně omezit hospodářskou soutěž v odvětví. "Důkazy naopak naznačují lepší přístup spotřebitelů ke hře Call of Duty a dalšímu obsahu firmy Activision," uvedla podle agentury AP soudkyně Jacqueline Scottová Corleyová.

Evropská komise (EK) transakci schválila v květnu. Uvedla, že ústupky nabídnuté Microsoftem vyřešily její obavy ohledně hospodářské soutěže.