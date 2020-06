Soud v USA nepodpořil širší korespondenční hlasování v Texasu

Washington - Nejvyšší soud Spojených států v pátek zablokoval snahu demokratů rozšířit možnost korespondenčního hlasování v americkém státě Texas na všechny tamní voliče. Informovala o tom agentura Reuters. Státní zákon umožňuje lidem z Texasu hlasovat poštou, jen pokud jsou starší 65 let, mají nějaká zdravotní omezení, nebo se nemohou osobně zúčastnit předčasného prezenčního hlasování.

Demokraté zmíněná omezení považují za diskriminační, neboť podle jejich názoru zákon nepovažuje všechny voliče za rovnocenné. Chtěli se proto u soudu domoci nápravy, a to i ve světle nynější pandemie nemoci covid-19, kdy se někteří voliči mohou ze zdravotních důvodů obávat prezenčního hlasování.

Federální soud nejprve nařídil, aby mohl korespondenčně v Texasu hlasovat každý, kdo se obává koronavirové nákazy. Týkalo by se to i nadcházejících listopadových prezidentských voleb. Odvolací soud ale verdikt federálního soudu zrušil, což nyní podpořil i Nejvyšší soud USA.

První volby, které nyní Texas čekají, jsou prezidentské primárky 14. července. V nich je možné hlasovat předčasně, a to osobně v hlasovacích místnostech od 29. června do 10. července. Pro korespondenční hlasování je nutné splnit podmínky, například nebýt v době předčasného hlasování v Texasu přítomen, což se nejčastěji týká vojáků, nebo být starší 65 let.

Téma korespondenčního hlasování je nyní v době pandemie v USA aktuální. Ostře proti němu vystupuje americký republikánský prezident Donald Trump, který tuto možnost volby spojuje s podvody a manipulacemi. Demokraté i odborníci takový názor odmítají. Analytici Trumpův odmítavý postoj vysvětlují i tím, že větší volební účast by byla pro prezidenta nevýhodná, z čehož by mohl těžit Trumpův předpokládaný demokratický protikandidát Joe Biden.