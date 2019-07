Soud v USA dočasně zablokoval omezení práva na azyl

Ilustrační foto - Příslušník americké pohraniční stráže v Texasu prověřuje ženu s dítětem z Hondurasu poté, co nelegálně překročily hranici s USA.

Ilustrační foto - Příslušník americké pohraniční stráže v Texasu prověřuje ženu s dítětem z Hondurasu poté, co nelegálně překročily hranici s USA. ČTK/AP/David J. Phillip

San Francisco - Federální soud ve Spojených státech dočasně zablokoval zpřísnění podmínek pro získání azylu v USA, které prosadila administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom dnes agentura AP. Právo na azyl chtěla americká vláda upřít osobám vstupujícím na území USA ze třetí země, nikoli tedy přímo z domovského státu.

Rozhodnutí, které vymáhání nových pravidel dočasně zablokovalo, učinil federální soud v San Francisku jen několik hodin poté, co federální soud ve Washingtonu rozhodl, že Trumpova administrativa může ve vymáhání přísnějších pravidel pokračovat.

Opatření americké vlády, které vstoupilo v platnost minulý týden, je podle amerických médií namířeno především proti uprchlíkům ze středoamerických států Guatemaly, Hondurasu a Salvadoru, kteří se snaží proniknout do USA přes Mexiko.

Podle dosud platných pravidel neměli právo na azyl pouze migranti přicházející do USA z takzvaných bezpečných zemí. V Severní Americe má tento status zatím jen Kanada. Podle nových pravidel by neměli mít právo na azyl ani občané třetích zemí, kteří přijdou do Spojených států přes jižní hranici s Mexikem.

Podle vládních statistik přejde americko-mexickou hranici měsíčně několik desítek tisíc středoamerických rodin. Jejich počty přitom neustále rostou.