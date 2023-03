Soud v prohlásil nevinným muže, který strávil 38 let ve vězení

Los Angeles - Soud v Los Angeles v neděli zprostil viny Maurice Hastingse, který byl neprávem odsouzen za loupežnou vraždu a sexuální napadení, jichž se v roce 1983 dopustil někdo jiný. Nyní 69letý Hastings se po 38 letech z vězení dostal loni v říjnu, ale až nyní ho soud oficiálně prohlásil za nevinného a omluvil se mu, píše web stanice CNN. Hastings omluvu přijal a s čistým štítem si chce "užívat života". Podle CNN nyní pracuje s lidmi bez domova.

"Mrzí mě, velmi mě mrzí ta velká nespravedlnost, které se můj úřad a právní systém na vás dopustily. Vím, že za 38 let nestačí říct 'omlouvám se'. Musíme se z toho poučit," řekla okresní státní zástupkyně Martha Carrillová.

Hastingse poslal soud v roce 1988 do vězení na doživotí. Podle tehdejšího rozsudku unesl v roce 1983 třicetiletou ženu v kalifornském městě Inglewood, znásilnil ji a následně zastřelil. Tělo se našlo v kufru ženina vozu.

Hastingsovi se podařilo dostat na svobodu díky losangeleské pobočce organizace Innocence Project, jež se věnuje boji za práva odsouzených, kteří se podle ní do vězení dostali neprávem. Loni v červnu analýza DNA, o kterou se organizace zasadila, prokázala, že stopy spermatu z těla zavražděné ženy nepatří Hastingsovi. V databázi se následně podařilo zjistit, že objevené biologické stopy patřily muži, který zemřel ve vězení před dvěma lety. Odsouzený byl přitom za jiné případy únosu a znásilnění. Hastings celou dobu strávenou ve vězení tvrdil, že je nevinný, a o test DNA, který by to potvrdil, žádal od roku 2000.

"Znamená to hodně. Jsem vděčný za rozhodnutí soudce i za omluvy, které jsem dnes slyšel," řekl Hastings na tiskové konferenci po vynesení rozsudku. "Jsem připraven pokračovat ve svém životě. Jsem teď šťastný člověk," dodal osvobozený muž, jeden z asi 3400 lidí, kteří byli v USA doposud neprávem odsouzeni.

Za odškodnění pro tyto osoby usiluje v zemi několik neziskových organizací; 36 amerických států, včetně Kalifornie, kde byl odsouzen Hastings, má zákony, které takové odškodnění přisuzují automaticky. Jeho výše se liší a pohybuje se zhruba od 50.000 dolarů (asi 1,1 milionu korun) za každý rok neoprávněného uvěznění.

Podle Innocence Project neprávem odsouzený člověk stráví v USA ve vězení průměrně 14 let. První zproštění viny na základě důkazů z DNA, stejně jako v případu Hastingse, se uskutečnilo v roce 1989.