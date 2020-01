Soud v případu Kuciakovy vraždy vyslýchá pozůstalé

Pezinok (Slovensko) - Výslechem pozůstalých po slovenském novináři Jánu Kuciakovi a jeho partnerce Martině Kušnírové dnes druhým dnem pokračuje soudní líčení v případu dvojnásobné vraždy, které je nejsledovanějším procesem v novodobé historii země. Součástí líčení je i obžaloba z vraždy slovenského podnikatele Petera Molnára, z níž jsou podezřelí dva z celkově čtyř obžalovaných.

"Chtěla bych se obžalovaných zeptat, proč si dovolili sáhnout na život našich dětí. Rovněž mají děti. Kdo jim dal právo pro jejich špinavé peníze a praktiky toto udělat?" uvedla matka Kušnírové Zlatica, která se během své emotivní výpovědi rozplakala.

Kušnírová se dostala do krátké slovní potyčky s jednou z obžalovaných Alenou Zsuzsovou poté, co se jí Zsuzsová ptala na presumpci neviny. "Pokud by se to (vražda) nestalo, obě bychom byly doma, vy u své dcery, já u své," řekla Kušnírová, která žádá od obžalovaných odškodné milion eur (25,2 milionu korun) za nemajetkovou újmu. Odškodné ve stejné výši požadují i Kuciakovi rodiče.

U soudu Kušnírová řekla, že Kuciak jí a dalším členům rodiny přehrál nahrávku svého rozhovoru s podnikatelem Marianem Kočnerem, který reportérovi v roce 2017 vyhrožoval, že najde "špínu" na něj a na jeho rodinu a že získané materiály zveřejní. Tuto nahrávku pak loni zveřejnil portál Aktuality.sk, pro který investigativní novinář psal.

Kočner je obžalován z toho, že si objednal Kuciakovu vraždu, při které byla ve Velké Mači nedaleko Trnavy zavražděna i novinářova partnerka. Vrah zastřelil Kuciaka a Kušnírovou 21. února 2018 v jejich domě; policie těla našla o čtyři dny později na základě podnětu příbuzných.

Dnešního líčení se na vlastní žádost nezúčastnil obžalovaný Miroslav Marček, který v pondělí u soudu přiznal vinu a prohlásil, že předloni zastřelil Kuciaka i Kušnírovou a ještě v roce 2016 Molnára. Odpoledne se očekává také výslech zprostředkovatele Kuciakovy vraždy Zoltána Andruskóa, který při vyšetřování případu spolupracoval s policii a loni s prokurátorem uzavřel dohodu o vině a trestu, na jejímž základě si odpykává trest 15 let vězení.