Soud v Plzni zprostil muže obžaloby z vraždy u Aše z roku 2008

Krajský soud v Plzni 10. června 2019 otevřel víc než deset let starý případ brutální vraždy z Chebska. Bývalého policistu Martina Novotného (druhý zleva) a jeho známého Aleše Šeptáka (vpravo) státní zástupce viní z toho, že v listopadu 2008 napadli a vážně zranili šestadvacetiletého muže a pak ho převezli na odlehlé místo u přehrady Bílý Halštrov. Když se nemohl kvůli zlomené stehenní kosti a značné opilosti bránit ani utéci, přivázali ho na lano a více než dva kilometry ho smýkali za osobním autem ČTK/Chaloupka Miroslav

Plzeň - Krajský soud v Plzni dnes zprostil bývalého policistu Martina Novotného a jeho známého Aleše Šeptáka obžaloby z brutální vraždy z roku 2008. Soud jako velmi nevěrohodnou a nedostačující pro odsouzení označil výpověď utajeného svědka, která byla základním kamenem obžaloby. Navíc podle soudu judikatura dovozuje, že výpověď utajeného svědka nemůže být výhradním či převážným podkladem pro rozhodnutí o vině. Verdikt není pravomocný, žalobce se proti němu odvolal.

Podle státního zástupce jednačtyřicetiletý Novotný a šestačtyřicetiletý Šepták v listopadu 2008 odvezli na odlehlé místo u přehrady Bílý Halštrov u Aše šestadvacetiletého muže a zbili ho. Když se nemohl kvůli zlomené stehenní kosti a značné opilosti bránit ani utéct, přivázali ho za opasek na lano a více než dva kilometry ho smýkali za osobním autem, které řídil Šepták, tvrdí státní zástupce. Nakonec podle něj nechali muže ležet u silnice u bývalé textilky. Muž na místě zemřel. Za vraždu spáchanou zvlášť trýznivým způsobem hrozil obžalovaným výjimečný trest, tedy až doživotí.

Novotný i Šepták od začátku tvrdili, že s vraždou nemají nic společného. Před soudem poprvé stanuli až loni v červnu, více než deset let od vraždy. Policie Novotného vyšetřovala v souvislosti s případem už krátce po vraždě. Pro jeho obvinění ale chyběly důkazy a policie pak věc odložila.

Nový zásadní důkaz se objevil zhruba před dvěma lety, kdy se přihlásil svědek. U soudu opakovaně vypověděl, že v kritickou noc viděl auto s Novotným, Šeptákem a dalším neznámým člověkem, jak po cestě u přehrady vláčí za vozem tělo. Tehdy se prý domníval, že je to nějaká legrace a postava je jen nějaká figurína. Svědek vypovídal jako utajený a pod smyšleným jménem Josef Nový. Právě jeho svědectví a identifikace obou mužů byly zcela zásadní pro jejich obžalobu. K výpovědi se odhodlal až po deseti letech, neboť se prý dříve bál, protože Novotný byl policista. Také se v něm prý jako ve věřícím člověku hnulo svědomí. Obžalovaní strávili po zadržení v roce 2018 ve vazbě 17 měsíců, nyní byli souzeni na svobodě.

Výpověď klíčového utajeného svědka je ale podle soudu velmi nevěrohodná. Velmi pochybné podle soudce Tomáše Boučka bylo, že svědek nedokázal například věrohodně vysvětlit, proč se rozhodl oznámit vše až po takové době. "Svědek také uváděl spoustu a spoustu nepřesných a nevěrohodných informací. Soud má velké pochybnosti o tom, že viděl, že vozidlo táhlo štíhlého mladého muže. Není možné, aby v noci ve zpětném zrcátku někdo rozpoznal, že je za autem tažen štíhlý mladý muž," popsal jednu z výhrad k výpovědi svědka soudce.

Kromě této výpovědi, která ale podle soudce nemůže sloužit jako jediný důkaz o vině, měl soud k dispozici pachovou stopu. Už při vyšetřování v roce 2008 policie našla na těle mrtvého pachovou stopu Novotného. Tehdy to nestačilo k jeho obvinění a jako důkaz o vině nemůže sloužit ani nyní, řekl soudce Bouček. Pachové stopy podle něj mohou být jen doplňkem uceleného řetězce důkazů, ne hlavním důkazem. Stopa jen ukazuje, že Novotný mohl přijít do fyzického kontaktu s poškozeným, ale nepotvrzuje jeho podíl na mužově smrti. Novotný řekl, že opilý poškozený muž v jednom baru spadl ze židle a on ho pomáhal zvednout.

"Od začátku bylo jasné, že ten utajovaný svědek lže. Nechápu, proč jsme byli tak dlouho zadržováni a proč vůbec jsme s tímto případem spojováni, řekl po odchodu z jednací síně Novotný. Nedomnívá se, že motivem svědkovy výpovědi byla snaha konkrétně Novotného se Šeptákem poškodit. "Ale spíš jeho trestní minulost, možná, že za to požadoval nějaké úlevy," řekl o svědkovi, který je sám policií obviněný mimo jiné z podvodu.

Po zbití a vláčení za autem utrpěl mladý muž zlomeniny kostí a čelistí, včetně obroušení lebky, rozsáhlé odřeniny, tržné rány a zhmožděniny po celém těle a mnohá vnitřní zranění. Příčinou smrti bylo poškození mozku.