Soud v Plzni vyslechl všechny obžalované z fotbalové korupce kolem Berbra a spol

Plzeň - Výslechem bývalého fotbalového funkcionáře Litoměřic Martina Pýchy dnes plzeňský okresní soud uzavřel výslechy všech 22 obžalovaných v případu fotbalové korupce kolem bývalého místopředsedy Fotbalové asociace ČR Romana Berbra. Od poloviny dubna to zabralo deset jednacích dnů. Berbr, dalších 20 lidí a klub Slavoj Vyšehrad čelí obžalobě z korupce při ovlivňování fotbalových zápasů druhé a třetí ligy v letech 2019 a 2020.

Původně chtěl soud vyslechnout obžalované během devíti dnů jednání v dubnu a v květnu. Pýcha a jeden z hlavních obžalovaných, bývalý sportovní ředitel Slavoje Vyšehrad Roman Rogoz, se ale omluvili a vypovídali až dnes. Oba vinu odmítli. Rogoz podle obžaloby uplácel kvůli lepším výsledkům pro Vyšehrad. Pýchu žalobce viní z toho, že za úplatek zařídil nasazení slabších hráčů Litoměřicka do utkání s Vyšehradem.

Od úterý začne soud vyslýchat svědky a ve volném čase bude provádět listinné důkazy, oznámil dnes soudce Vladimír Žák. Do konce týdne předvolal kolem deseti svědků, k překvapení soudu se v pátek z úterního jednání omluvil kvůli pracovním povinnostem předseda fotbalové asociace Petr Fousek. "Byl jsem zaskočený omluvou pana předsedy. U soudu platí jiná pravidla než u fotbalu," řekl soudce. Po tomto týdnu má soud naplánované pokračování po letní přestávce až v září.

Státní zástupce viní Berbra z toho, že stál v čele zločinecké organizace, která se podílela na ovlivňování zápasů. Berbr dle žalobce využíval svého dominantního postavení ve FAČR a ovlivňoval nasazování rozhodčích na utkání Vyšehradu podle požadavků Rogoze. Berbr to podle obžaloby dělal pro posílení a udržení svého vlivu v asociaci. Hrozí mu až dvanáctileté vězení. Vybraní sudí a delegáti a další lidé pak za úplatek pomáhali Vyšehradu k výhře, říká obžaloba. Rogozovou motivací byl postup klubu do druhé ligy.

Z 22 obžalovaných přiznal vinu při ovlivňování zápasů jen bývalý rozhodčí Tomáš Grímm, který má pozici spolupracujícího obžalovaného, dále bývalý hráč a bývalý fotbalový funkcionář Michal Káník a bývalý rozhodčí Marek Janoch. Všichni ostatní obžalovaní popřeli, že by za úplatu zápasy ovlivnili. Další obžalovaný Petr Tarkovský přiznal, že se podílel na převodu peněz, aniž by řešil důvod a podrobnosti transakce. Berbr se totiž navíc s dalšími lidmi zpovídá ze zpronevěry za vyvedení peněz z Plzeňského krajského fotbalového svazu prostřednictvím fiktivních faktur.

"Ve FAČR neexistovala žádná skupina, která by hlídala rozhodčí a říkala jim, co mají dělat. A neexistovala ani žádná skupina rozhodčích, která by dělala na zakázku. Žádná zločinecká organizace neexistovala a mezi těmi, kteří v ní podle obžaloby byli, určitě ne," četl dnes Rogoz z připraveného prohlášení. Existenci zločinecké organizace, což je nejzávažnější bod obžaloby, nepotvrdili u soudu ani ti obžalovaní, kteří vinu přiznali.

Někteří obžalovaní se vyjadřovali o Berbrovi jako o kdysi nejmocnějším muži českého fotbalu. "Postavení Romana Berbra bylo ve fotbalu silné a prostupovalo všemi směry. Neznám slabinu, kterou by ve fotbale měl," řekl například dnes Rogoz.

Sám Berbr, který si přišel poslechnout výpovědi všech spoluobžalovaných, v dubnu v několikahodinovém proslovu vinu rezolutně odmítl.