Soud v Plzni vyměřil muži podmíněný trest za slova o zabíjení pacientů s covidem

Plzeň - Podmíněný trest vyměřil dnes okresní soud v Plzni čtyřiašedesátiletému Pavlu Hlávkovi, který čelil obžalobě ze šíření poplašné zprávy. Před soudem stanul za svá předloňská slova o tom, že Fakultní nemocnice (FN) Plzeň nechává zemřít pacienty s covidem, když jim nechce podávat přípravky ivermektin a isoprinosin. Hlávku okresní soud loni v létě obžaloby zprostil, krajský soud ale rozsudek zrušil a vrátil okresnímu soudu. Kromě šíření poplašné zprávy dnes soud na základě pokynů krajského soudu odsoudil Hlávku zároveň za pomluvu, a to kvůli jeho vyjádřením o přednostovi interní kliniky nemocnice.

Soud vyměřil Hlávkovi trest 2,5 roku se stejně dlouhou zkušební lhůtou, musí se navíc veřejně omluvit Fakultní nemocnici Plzeň a přednostovi první interní kliniky Martinu Matějovičovi. Rozsudek není pravomocný. Hlávka se na místě odvolal. Po odchodu z jednací síně naznačil, že rozsudek byl předem připravený. "Je to úplně jasné, celou dobu tam ten rozsudek seděl, celou dobu tam ten rozsudek byl na stole," řekl.

"Vychází to z rozhodnutí odůvodnění odvolacího soudu, který podle mého názoru tu situaci vyhodnotil naprosto nesmyslně na základě společenské poptávky, nikoliv na základě toho, co mu ukládá právo. Myslím, že jakýkoliv soud v téhle zemi by měl především rozhodovat na základě principů, které mu ukládá zákon, nikoli na základě toho, že se v současné době prosazuje určitá společenská poptávka," řekl novinářům jeden ze tří obhájců Jindřich Rajchl.

Hlávka předloni natáčel video na covidovém oddělení FN, kde se domáhal toho, aby lékaři ivermektin okamžitě podali jeho vážně nemocné matce. Přípravek do nemocnice sám přinesl. Zdravotníci mu ale mimo jiné vysvětlovali, že ženě akutně selhávají ledviny a v takovém případě ho nelze podat. Více než tříhodinový pořad s komentovaným záznamem své návštěvy v nemocnici pak Hlávka umístil na svou platformu Svobodný vysílač. Protože se jednání dopustil za nouzového stavu, hrozilo mu až osmileté vězení. U soudu prohlásil, že chtěl pouze dosáhnout uzdravení matky tím, že přesvědčí lékaře, aby jí tento ivermektin podali. Dodnes je přesvědčený, že by jí pomohl a zachránil.

Muže pustili zdravotníci v době vrcholící pandemie za matkou, která byla ve velmi špatném stavu. Sám Hlávka v nahrávce připustil, že ho za ní pustili, aby se s ní rozloučil, protože umírala. Na oddělení začal tajně natáčet videa zdravotníků, své matky, která už téměř nekomunikovala, ale i dalších pacientů. Žena nedlouho po synově návštěvě zemřela.

Ve videu si stěžoval na to, že ho o matčině stavu nikdo řádně neinformoval. Uvedl také, že nemocnice nechává umírat covidové pacienty, zejména seniory, a provádí tak "důchodovou reformu". Přednostu kliniky podle soudu zesměšňoval a ironizoval, tvrdil o něm, že je "politicky zaháčkovaný, protože byl odměněn hejtmanem". U soudu dnes prohlásil, že jen poukázal na možnou trestnou činnost nebo možnou nedbalost nemocnice. "Matka nebyla schopná sama určit léčbu. Z toho důvodu jsem jí chtěl pomoci," řekl.

Lék s účinnou látkou ivermektin je schválený pro lidské pacienty zejména pro léčbu kožního svrabu a pro zvířata proti střevním parazitům. Jeho přínos při onemocnění covidem-19 se ale podle vyjádření Státního ústavu pro kontrolu léčiv nikdy neprokázal.

V době vrcholící epidemie covidu-19 se z něj stalo i politické téma, zabývali se jím poslanci a zmiňoval ho i tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO). Jeho užívání jako experimentálního léku v některých nemocnicích v březnu 2021 povolilo i ministerstvo zdravotnictví, tehdy pod vedením Jana Blatného (za ANO). "Zároveň je ale nutné dodat, že dosud neexistují dostatečné důkazy o prokazatelně kladném vlivu ivermektinu na léčbu onemocnění covid-19," uvedl tehdy ministr, sám dříve řekl, že by si ivermektin nevzal.

Některé nemocnice lék používaly, například Fakultní nemocnice Brno nakoupila 10.000 balení. Například Fakultní nemocnice v Motole ale v té době na facebooku uvedla, že "žádné veterinární přípravky pacientům podávané nejsou a nebudou".