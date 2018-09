Plzeň - Plzeňský soud by měl dnes vynést verdikt v případu vysoce postaveného policisty, který podle obžaloby loni v září se zbraní v ruce zasáhl proti řidiči, který ho problikával, na rušné Karlovarské ulici v Plzni. Vladimír Slavotínek, bývalý zástupce velitele krajské zásahové jednotky je obžalovaný ze zneužití pravomoci úřední osoby a hrozí mu až pět let vězení.

U soudu se promítal audiovizuální záznam incidentu z autokamery řidiče, který uvedl, že policisté riskantní jízdou v černém mercedesu bez označení omezovali dodávku s invalidou, a proto je probliknul. Policisté ho vyzývali k zastavení a na velké křižovatce mu pak zablokovali cestu. Slavotínek měl v ruce zbraň a dožadoval se dokladů. Podle poškozeného i jeho advokáta policista vytáhl muže násilně z auta v takzvané kravatě, nadával mu a uhodil ho. "Neudeřil jsem ho, nepoužil fyzické násilí, nevzal jsem ho do kravaty," uvedl obžalovaný.

Dodal, že řidič do policejního vozu ze strany opakovaně najížděl, a to ve zúžených pruzích na opravovaném mostě. Poté policistům velmi rychle ujížděl, vysmíval se jim a nereagoval na majáky, světelné signály ani na služební průkaz s odznakem, který mu ukazoval z okna vozu. Zbraň prý nesl jen jako taktický prvek hlavní k chodníku. Slavotínek uvedl, že spolu s kolegou byli nasazeni do akce jiného útvaru, při němž měl být kvůli únosu dítěte zadržen nebezpečný pachatel.

Případ vyšetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů, která navrhla policistu obžalovat.