Soud v Plzni řeší vraždu z roku 2008, obžalovaný je i expolicista

Krajský soud v Plzni 10. června 2019 otevřel víc než deset let starý případ brutální vraždy z Chebska. Bývalého policistu Martina Novotného (druhý zleva) a jeho známého Aleše Šeptáka (vpravo) státní zástupce viní z toho, že v listopadu 2008 napadli a vážně zranili šestadvacetiletého muže a pak ho převezli na odlehlé místo u přehrady Bílý Halštrov. Když se nemohl kvůli zlomené stehenní kosti a značné opilosti bránit ani utéci, přivázali ho na lano a více než dva kilometry ho smýkali za osobním autem ČTK/Chaloupka Miroslav

Plzeň - Krajský soud v Plzni dnes otevřel víc než deset let starý případ brutální vraždy z Chebska. Bývalého policistu, čtyřicetiletého Martina Novotného a jeho známého, pětačtyřicetiletého Aleše Šeptáka státní zástupce viní z toho, že v listopadu 2008 odvezli na odlehlé místo u přehrady Bílý Halštrov šestadvacetiletého muže a zbili ho. Když se nemohl kvůli zlomené stehenní kosti a značné opilosti bránit ani utéci, přivázali ho za opasek na lano a více než dva kilometry ho smýkali za osobním autem, které řídil Šepták, tvrdí žalobce. Nakonec podle něj nechali muže ležet u silnice u bývalé textilky. Muž na místě zemřel.

Oba podezřelé zadržela 1. června 2018 zásahová jednotka. Případem se zabývala Generální inspekce bezpečnostních sborů, protože Novotný byl v době vraždy příslušníkem policie. Policie ho vyšetřovala v souvislosti s případem už před deseti lety. Pro jeho obvinění ale chyběly důkazy a policie pak věc odložila. Nové zásadní důkazy se objevily asi před rokem a půl. Obviněným hrozí podle zákonů platných v roce 2008 výjimečný trest.

Novotný i Šepták vinu v přípravném řízení i u soudu rozhodně popřeli. "Se smrtí nemám nic společného", zahájil dnes svou výpověď Novotný. V kritický den, byla to sobota, byl prý v pracovní neschopnosti. Byl na návštěvě u kamaráda a hráli poker a potom šli s dalšími muži do baru. Viděli tam i mladého muže, pozdější oběť vraždy, který v opilosti spadl z barové židle. Muži ho společně zvedli ze země. Novotný ho prý neznal, teprve v baru se dozvěděl jeho jméno. Z baru šli prý potom s dalšími lidmi na jiné místo na diskotéku. Během výpovědi podrobně popsal průběh kritického večera 23. listopadu 2008. Řekl, že netuší, proč je s případem spojován. Jako motiv je podle něj uváděna jeho možná žárlivost, to ale Novotný rozhodně odmítl.

I Šepták u soud vinu popřel. "Nemám s tím nic společného, nic o tom nevím. Nevím, co bylo před deseti lety," řekl na začátku své výpovědi. Na rozdíl od Novotného popisu kritické noci, si Šepták na daný den tak přesně nevzpomíná. U soudu řekl, že když se před víc než deseti lety mrtvé tělo našlo, myslel si, že muže musel srazit pluh odklízející sníh. Jako vyhazovač z diskotéky prý oběť vraždy zběžně znal, zběžně znal také Novotného, který chodil na diskotéku. "Měl jsem k němu respekt, byl to policajt," řekl Šepták.

Soud pokračuje v dalších dnech výslechy svědků. Vypovídat bude mimo jiné utajený svědek, jenž policii přinesl před časem zásadní nové důkazy, které pomohly k objasnění případu. V noc vraždy prý jel autem po odlehlé silnici a potkal tam vůz vláčející člověka. V danou chvíli se domníval, že je to nějaká legrace.

Po zbití a následném vláčení za autem po drsném povrchu cesty utrpěl mladý muž zlomeniny kostí a čelistí, včetně obroušení lebky, rozsáhlé odřeniny, tržné rány a zhmožděniny po celém těle a mnohá vnitřní zranění. Jeho utrpení muselo být podle obžaloby značné, protože minimálně na počátku vlečení za autem byl při vědomí. Příčinou smrti bylo těžké poranění lebky a poškození mozku.