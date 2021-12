Soud v Plzni potrestal podmínkou ženu za to, že v opilosti pořezala dceru

Plzeň - Podmíněný trest vyměřil Krajský soud v Plzni osmatřicetileté ženě, která čelila obžalobě z opilství. Běloruska, která se v současnosti léčí v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech, se v souladu s podanou obžalobou přiznala k tomu, že loni v létě ve stavu deliria pořezala na krku a ruce svou tehdy čtyřletou dceru. Rány byly povrchové, dítě neutrpělo vážnější zranění. Soud ženě uložil tříletý trest s maximální pětiletou zkušební lhůtou a současně stanoveným dohledem a také ochrannou ústavní protialkoholní léčbu.

Podle státního zástupce žena v úmyslu usmrtit sebe i svou dceru loni 5. červenci v noci v bytě v Plzni zaútočila na dítě ostrým nástrojem. Jednání se podle znalců z oboru psychologie a psychiatrie dopustila ve stavu alkoholového deliria po předchozí konzumací alkoholu. Kvůli tomu nebyla schopná rozpoznat protiprávnost svého jednání ani ho ovládat, uvedli znalci.

Obžalovaná žena se k činu přiznala a přijala právní kvalifikaci. "Je mi to moc líto, cítím se být vinna. Snad to dcerce do budoucna budu moci vynahradit," řekla u soudu. Dítě je nyní v zařízení péče o děti.