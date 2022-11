Soud v Plzni poslal na 17,5 roku za mříže 39letého muže za pokus o vraždu

Plzeň - Krajský soud v Plzni poslal na 17,5 roku do vězení se zvýšenou ostrahou 39letého uprchlého vězně Tibora Semana. Před dvěma lety na Chebsku pod vlivem drog po svém útěku naboural v kradeném autě ve vysoké rychlosti úmyslně policejní vůz. Za pokus o vraždu policistů mu hrozil výjimečný trest. Státní zástupce i obžalovaný si ponechali lhůtu na odvolání, poškození nebyli dnešnímu jednání přítomni. ČTK to řekla mluvčí soudu Jana Rubášová. Soud mu dále uložil zákaz řízení motorových vozidel na pět let a musí zaplatit škodu na obou autech 52.000 Kč.

Obžaloba ho viní z toho, že jako vězeň odešel z nestřeženého pracoviště a ukradl auto a při pozdější honičce s hlídkou ve stočtyřicetikilometrové rychlosti do policejního vozu narazil. Podle spisu mu muselo být jasné, že při tak vysoké rychlosti může policejní vůz havarovat a policisté mohou přijít o život. Seman také čelil obžalobě z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neoprávněného užívání cizí věci a poškození cizí věci.

Žalovaná událost se stala 6. srpna 2020, kdy byl ve výkonu trestu. Byl zařazen k výkonu práce v Přečaplech na Chomutovsku. Podle obžaloby ráno bez souhlasu opustil nestřežené pracoviště, ukradl osobní auto a pod vlivem amfetaminu se vydal do Aše. Bylo to v den, kdy nabyl právní moci rozsudek karlovarského soudu, který mu mimo jiné ukládal tříletý zákaz řízení motorových vozidel.

Večer policejní hlídka v Aši identifikovala kradený vůz a začala ho pronásledovat. Řidič na opakované výzvy k zastavení nereagoval a pokračoval dál v agresivní a rychlé jízdě, při níž ohrožoval ostatní účastníky provozu. Policie muži pohrozila namířenou střelnou zbraní. Vězeň ale místo zastavení auta změnil směr jízdy a prudce narazil do pravé přední části vozu policie. Jen díky včasnému a kvalitnímu manévru řidiče policejní auto nesjelo do příkopu a nespadlo ze stráně. Policista poté kradenému autu prostřelil zadní pneumatiku a hlídka Semana zastavila za použití ochranného rámu na policejním autě.

Soud neuvěřil obhajobě vězně, že se lekl střelné zbraně policisty a že do vozu hlídky narazil nechtěně. Odmítl i jeho další výmluvu, že z nestřeženého pracoviště utekl kvůli tomu, aby řešil problémy s dcerou.