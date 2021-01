Soud v Plzni poslal muže na 16 let do vězení, najel do dvou lidí

Plzeň - Krajský soud v Plzni poslal dnes na 16 let do vězení za pokus o dvojnásobnou vraždu mladíka ze Sokolovska. Podle obžaloby měl loni v květnu 25letý Petr Oswald najet autem na svoji bývalou přítelkyni a jejího nového partnera. Oba skončili v nemocnici, muž byl zraněný těžce na různých částech těla a musel se podrobit operaci, žena měla zlomenou nohu. Oswald se proti verdiktu na místě odvolal, řekla dnes ČTK mluvčí soudu Jana Durná.

Nový partner stačil ještě na poslední chvíli ženu odstrčit, ale jeho auto porazilo. Na zemi ho měl ještě Oswald udeřit pěstí do hlavy. Obviněnému hrozilo za pokus vraždy až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Na rozhodnutí upozornil server novinky.cz.

Oswald se s mladou ženou, která měla dceru, seznámil předloni v lednu. Brzy spolu začali bydlet, ale loni v dubnu se rozešli. Muž pak začal ženu stíhat psal jí SMS zprávy a požadoval, aby se k němu vrátila. Nakonec jí začal vyhrožovat, že ji zabije.

Loni 18. května večer pak expřítelkyni i jejího přítele pronásledoval autem a na parkovišti do nich pak prudce nacouval. Oswald odmítl, že by pár stíhal, pamatuje si prý jen začátek couvání a náraz do veřejného osvětlení. U soudu uvedl, že toho lituje. Svědci, poškození i znalecké posudky dopravních expertů a psychiatrů potvrdili čin i agresi. Těžce zraněnému muži má ještě Oswald zaplatit 300.000 Kč.