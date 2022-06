Soud v Plzni osvobodil muže souzeného za slova o zabíjení pacientů s covidem

Plzeň - Okresní soud v Plzni dnes zprostil obžaloby třiašedesátiletého Pavla Hlávku, který se zpovídal ze šíření poplašné zprávy. Před soudem stanul za svá loňská slova o tom, že fakultní nemocnice v Plzni nechává zemřít pacienty s covidem, když jim nechce podávat přípravky ivermektin a isoprinosin. Píše to server iDNES. Rozsudek podle něj není pravomocný, protože státní zástupce si nechal lhůtu na případné podání odvolání, Hlávka se odvolání vzdal.

Muž loni natáčel video na covidovém oddělení fakultní nemocnice, kde se domáhal, aby lékaři ivermektin podali jeho vážně nemocné matce. Sám tam přípravek přinesl. Protože jednání se dopustil za nouzového stavu, hrozilo mu až osmileté vězení. Hlávka odmítl, že by chtěl nemocnici úmyslně poškodit. Chtěl pouze dosáhnout uzdravení matky tím, že přesvědčí lékaře, aby jí tento přípravek podali, vypověděl v únoru při zahájení procesu u soudu. Je přesvědčený, že ivermektin by matce pomohl.

Muže pustili zdravotníci v době vrcholící pandemie na covidové oddělení za matkou, která byla ve velmi špatném stavu. Sám Hlávka v nahrávce připustil, že ho za ní pustili, aby se s ní rozloučil, protože umírala. Na oddělení začal tajně natáčet videa zdravotníků, své matky, která už téměř nekomunikovala, i dalších pacientů. Matka nedlouho po synově návštěvě zemřela.

Podle dnešního rozhodnutí soudu žalovaný skutek není trestným činem. "Informace vypustil na internetové platformě, která má úzký záběr. Rozhodně se nejedná o hromadný sdělovací prostředek, který by vyvolal paniku. Nebylo z toho jasné, kolik reálný uživatelů informaci vidělo. Nejednalo se o poplašnou zprávu, protože nedošlo k tomu, že by pacienti poté odmítali být ve FN hospitalizováni, nebo že by vyžadovali překlad jinam,“ cituje iDNES soudkyni Lenku Prýcovou.

Více než tříhodinový pořad s komentovaným záznamem své návštěvy v nemocnici Hlávka umístil na platformu Svobodný vysílač, kam přispívá. Stěžoval si, že ho o matčině stavu nikdo řádně neinformoval. "Byl jsem značně neinformován, možná jsem dělal věci, které jsem možná neměl. Jedinou mou snahou bylo pomoci mé matce. Za každou cenu, nic jiného. Vůbec jsem neměl zájem poškodit fakultní nemocnici," řekl u soudu starobní důchodce Hlávka. K natáčení videa se prý rozhodl proto, že neměl dost informací o matčině stavu, takže už nikomu nevěřil a chtěl si vše zdokumentovat. "I když byla matka v terminálním stadiu, chtěl jsem použít léky, které jsou vyzkoušené a ověřené," tvrdil u soudu.