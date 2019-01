Plzeň - Krajský soud v Plzni má dnes rozhodnout v případu Jaromíra Šmídka obžalovaného ze znásilnění a vraždy. Hrozí mu až výjimečný trest. Muž před rokem podle obžaloby hodil svého známého do odpadní jímky, kterou zakryl poklopem a jednadvacetiletého mladíka nechal utopit. Pak se na něj podle obžaloby pokusil svalit vinu za znásilnění sedmileté dcery své družky, kvůli kterému Šmídka vyšetřovala policie. Šmídek jakoukoliv vinu odmítá.

Šmídek se s mladým mužem znal, se svou přítelkyní a jejími dětmi krátce žili v jeho domě. Podle státního zástupce v noci na 23. ledna omámeného mladíka naložil na Mladoboleslavsku do osobního auta a odjel s ním k domu na odlehlém místě na okraji Karlových Varů. Tam ho hodil do plné dvoumetrové jímky a přikryl ji téměř padesátikilogramovým poklopem.

Motivem činu byla podle žalobce snaha svalit na něj vinu ze znásilnění dcery Šmídkovy expartnerky.Podle spisu Šmídek nutil malou dceru tehdejší přítelkyně k intimním dotykům, společné koupeli, osahával ji a masturboval před ní. Dítěti podle spisu říkal, ať matce o jejich společném tajemství neříká. Děvče se jí ale svěřilo a ona se se Šmídkem rozešla.

Poté, co hodil mladíka do jímky, poslal podle obžaloby z mobilu mladého muže jeho jménem textovou zprávu své bývalé přítelkyni a tvrdil v ní, že to on zneužil její dceru a odjíždí do zahraničí. Tělo utopeného bylo nalezeno o několik dní později.