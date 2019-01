Krajský soud v Plzni 23. ledna 2019 poslal na 28 let do vězení Jaromíra Šmídka (uprostřed) z Horního Slavkova na Sokolovsku, obžalovaného ze znásilnění a vraždy. Muž před rokem podle obžaloby omámil svého známého a hodil ho do odpadní jímky, kterou zakryl poklopem a jednadvacetiletého mladíka nechal utopit. Pak se na něj podle obžaloby pokusil svalit vinu za znásilnění sedmileté dcery své družky, kvůli kterému Šmídka vyšetřovala policie.

Plzeň - Krajský soud v Plzni dnes poslal na 28 let do vězení Jaromíra Šmídka z Horního Slavkova na Sokolovsku, obžalovaného ze znásilnění a vraždy. Muž před rokem podle obžaloby omámil svého známého a hodil ho do odpadní jímky, kterou zakryl poklopem a jednadvacetiletého mladíka nechal ve splašcích pomalu utopit. Pak se na něj podle obžaloby pokusil svalit vinu za znásilnění sedmileté dcery své družky, kvůli kterému Šmídka vyšetřovala policie.

Šmídek jakoukoliv vinu odmítal. Výjimečný trest vykoná ve věznici se zvýšenou ostrahou, řekl při vynášení rozsudku předseda senátu Tomáš Bouček. Soud nyní čte odůvodnění.

Šmídek se s mladým mužem znal, se svou přítelkyní a jejími dětmi krátce žili v jeho domě. Podle státního zástupce v noci na 23. ledna omámeného mladíka naložil na Mladoboleslavsku do osobního auta a odjel s ním k domu na odlehlém místě na okraji Karlových Varů. Tam ho hodil do plné dvoumetrové jímky a přikryl ji téměř padesátikilogramovým poklopem.

Motivem činu byla podle žalobce snaha svalit na zavražděného vinu ze znásilnění dcery Šmídkovy expartnerky. Podle spisu Šmídek nutil malou dceru tehdejší přítelkyně k intimním dotykům, společné koupeli, osahával ji a masturboval před ní. Dítěti podle spisu říkal, ať matce o jejich společném tajemství neříká. Děvče se jí ale svěřilo a ona se se Šmídkem rozešla. Šmídek tvrdil, že si holčička všechno vymyslela. U dítěte se podle znalců vyvinula posttraumatická stresová porucha.

Když mladého muže podle obžaloby hodil do jímky, poslal podle spisu z jeho mobilu jeho jménem textovou zprávu své bývalé přítelkyni a tvrdil v ní, že to on zneužil její dceru a odjíždí do zahraničí. Ženě se zpráva zdála podezřelá a kontaktovala další lidi. Případem nezvěstného mladíka se začala brzo zabývat i policie. Tělo utopeného bylo nalezeno o několik dní později.

Palubní kamera zaparkovaného vozu nahrála Šmídka, jak vrávorajícího mladíka nakládá do vozu. Šmídek nejdřív tvrdil, že mladíka neviděl. Po zjištění, že existuje kamerový záznam, prohlásil, že ho odvezl do Mladé Boleslavi. U soudu řekl, že mladíka na jeho přání odvezl do Karlových Varů a vysadil ho tam.