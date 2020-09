Soud v Ostravě jedná o přepadení auta fandů opavského fotbalu

Ostrava - Ostravský krajský soud projednává ode dneška předloňské přepadení auta fandů opavského fotbalového klubu. Obžalováno je 17 příznivců Baníku Ostrava. Hlavně prý chtěli ukrást vlajky znepřáteleného klubu. Většina obžalovaných, kterým hrozí až dvanáctileté tresty za loupež a poškození cizí věci, dnes odmítla vypovídat.

Nevypovídal ani Petr Michalík, který podle obžaloby vše vymyslel a zorganizoval. Před začátkem procesu na dotaz soudu jen uvedl několik informací ke své osobě. Podle nich v době útoku studoval vysokou školu, kterou už dokončil, a nyní má inženýrský titul. Pracuje ve vlastní firmě.

Podle obžaloby si Michalík a jeho komplicové počínali sofistikovaně. Nějaký čas sledovali fanoušky opavského klubu. Monitorovali, kdo má vlajky a šály, kudy se pohybují. Monitorovali i jejich fungování na stadionu v Brně, kde opavský klub nějakou dobu hrál, když se jeho stadion opravoval.

Podle policie i obžaloby si skupina počínala organizovaně. Údajně se někteří její členové vmísili i do kotle opavského celku při zápasu, který tým odehrál 7. října v Brně s Bohemians Praha 1905. Pak vybraný vůz sledovali celou cestu z Brna až na Opavsko. U Březové inscenovali situaci s defektem a vůz donutili zastavit a dalšími auty mu zablokovali cestu.

Vyskákali z nich pachatelé maskovaní kuklami a obklíčili vůz. Rozbili čelní sklo, vytáhli klíče ze zapalování a zahodili je. Pak z kufru ukradli batoh s osobními věcmi a peněženkou a vlajky a šály opavských fanoušků. Loni v lednu policisté obvinili 11 lidí. Už tehdy nevylučovali obvinění dalších. Po pokračujících výsleších zahájili moravskoslezští kriminalisté loni v dubnu trestní stíhání šesti lidí ve věku od 19 do 39 let.

Jeden z obžalovaných, jehož výpověď soudce přečetl, vše přiznal a přepadení popsal. Řekl, že šlo hlavně o vlajky. "Vlajka je to nejcennější, co fanoušci mají. Když se nám podaří nějaké sebrat, vyvěšujeme je vždy na dalším zápase, ale vzhůru nohama," řekl obžalovaný člen tzv. ostravských chuligánů. Dodal, že činu lituje. "Kdybych věděl, co se bude dít, tak bych tam ani nejezdil," řekl.