Soud v N.Jičíně uložil za porušení karantény podmínku

Nový Jičín - Tříletý trest vězení s podmíněným odkladem na čtyři roky uložil dnes Okresní soud v Novém Jičíně dvaatřicetileté ženě, která podle žalobce porušila karanténní pravidla nařízená kvůli jejímu onemocnění covidem-19. V době, kdy měla být podle hygieniků v izolaci, jela taxíkem do nemocnice vyzvednout matku a také se zastavila v obchodě. Uvedla to dnes Česká televize (ČT), podle níž je to první takový případ v Moravskoslezském kraji, který se dostal až k soudu.

Obžalovaná Renáta Gažová nařízení hygieniků, aby dva týdny zůstala doma, porušila v květnu. Hrozil jí tak až osmiletý trest vězení, protože pravidla nerespektovala v době nouzového stavu. "Společně s matkou se pohybovala na ulici před domem mezi dalšími lidmi. A to obě bez nasazených roušek," uvedl státní zástupce Aleš Boháč.

Policisté pro ženu přišli domů zřejmě po udání od sousedů. Soudkyně Ivana Šostáková uložený podmíněný trest odůvodnila mimo jiné tím, že informace poskytnuté hygieniky byly velmi rozsáhlé a nemusely být obžalované všechny zcela jasné.