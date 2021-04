Soud v Liberci zmírnil Berouskovi podmínku v kauze zabíjení tygrů

Obžalovaný provozovatel zooparků Ludvík Berousek 21. ledna 2019 na jednání Okresního soudu v České Lípě. Berousek spolu s preparátorem Milošem Hrozínkem a Vietnamcem Xuan Vu Le jsou obviněni v kauze nelegálního zabíjení tygrů a obchodu s částmi jejich těl. Za neoprávněné nakládání s chráněnými zvířaty všem třem hrozí trest do pěti let vězení.

Obžalovaný provozovatel zooparků Ludvík Berousek 21. ledna 2019 na jednání Okresního soudu v České Lípě. Berousek spolu s preparátorem Milošem Hrozínkem a Vietnamcem Xuan Vu Le jsou obviněni v kauze nelegálního zabíjení tygrů a obchodu s částmi jejich těl. Za neoprávněné nakládání s chráněnými zvířaty všem třem hrozí trest do pěti let vězení. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - Odvolací krajský soud v Liberci dnes zmírnil trest Ludvíku Berouskovi v kauze nelegálního zabíjení tygrů a obchodu s částmi jejich těl. Potrestal ho 18 měsíci se zkušební dobou na tři roky a zrušil peněžitý trest. Původně mu byla uložena dvouletá podmínka se čtyřletým odkladem a povinnost zaplatit 338.000 korun. Jde o souhrnný trest, neboť u jiného soudu byl Berousek potrestán zabavením nekolkovaných cigaret, které se u něj našly.

Berousek byl po verdiktu spokojený s tím, že soud uznal, že nebyl členem organizované skupiny. "Já jsem nevěděl o ničem, co provádějí," řekl novinářům. Jeho obhájce Petr Šťastný ho doplnil, že z nich díky tomu spadlo to nejhorší břemeno. "Že pan Berousek měl být členem organizované skupiny napojené na černý trh, zejména s těmi vietnamskými obchodníky," řekl obhájce. S další argumentací odvolacího soudu ohledně viny Berouska sice nebyl úplně spokojený, další postup ale podle něj zváží až po písemném vyhotovení rozsudku.

V kauze se posuzovaly tři úhyny tygrů z chovu Berouska, provozovatele zooparků u Prahy a Doks na Českolipsku. Spolu s ním byli obžalováni další dva muži. Trest pro preparátora Miloše Hrozínka odvolací soud dnes potvrdil. Za neoprávněné nakládání s chráněnými zvířaty mu byl uložen trest tři roky vězení. Potrestán byl i odběratel produktů z tygřích těl, Vietnamec Xuan Vu Le. Českolipský soud mu už před třemi lety uložil dvouletou podmínkou s čtyřletým odkladem. V jeho případě bylo rozhodnutí soudu pravomocné, neodvolal se. Preparátor i Berousek vinu odmítali a požadovali zrušení trestu, který jim uložil okresní soud. Proti dnešnímu rozhodnutí, které je pravomocné, mohou podat jao mimořádný opravný prostředek dovolání.

V případu šlo o tři úhyny tygrů z Berouskova chovu v roce 2018. Podle pitvy jeden uhynul dokonce na následky střelného poranění. Jeden projektil nalezl veterinář v krční páteři a druhý pod lopatkou. Berouskův obhájce dnes u soudu uvedl, že Berousek měl právo zvíře zastřelit. Samec byl agresivní, zabil předtím jiné samice a nebezpečný byl i pro ošetřovatele. Stejně tak obhájce mínil, že Berousek měl právo nakládat i s jeho tělem a chybějící dokumenty by potřeboval jen v případě, pokud by ho chtěl zpeněžit. Soudce Lukáš Korpas při zdůvodnění uvedl, že námitky obhajoby neshledal senát jako odůvodněné. Z odposlechů podle soudce vyplynulo, že Berousek věděl, jak by se mělo správně s uhynulými chráněnými zvířaty nakládat.

Berousek mrtvé tygry předával preparátorovi, od něhož části tygřích těl odebíral Xuan Vu Le. Podle policie preparátor tygří těla zpracovával spolu s Vietnamcem na masox nebo tygří víno, které jsou ve vietnamské komunitě žádané. Xuan Vu Le je prodával i v pražské tržnici Sapa. Obžaloba se opírala o nalezené části tygřích těl, sledování obžalovaných i odposlechy. "Trestná činnost obžalovaných byla orgány činnými v trestním řízení velice detailně zdokumentována. Obžalovaní byli sledováni, přesně bylo zaznamenáno, jak byli tygři rozporcováni," uvedl soudce. Trestná nebyla podle něj preparace kožešin, ale komerční nakládání s dalšími částmi uhynulých zvířat.