Soud v Liberci v případu utonulého chlapce potrestal vedoucího tábora podmínkou

Liberec - Okresní soud v Liberci dnes v případu utonulého chlapce na koupališti v Českém Dubu uznal vinným zástupce vedoucího dětského tábora, na němž šestileté dítě bylo. Devětatřicetiletému Tomáši Mádrovi soud uložil podmíněný trest dva roky se zkušební lhůtou na tři roky. Za usmrcení z nedbalosti mu hrozilo až šest let vězení. Prarodičům utonulého chlapce, kteří byli jeho pěstouny, musí vyplatit 1,4 milionu korun za duševní útrapy spojené se smrtí chlapce. Uhradit musí VZP náhradu škody přes 274.000 korun a také úrok z prodlení. Verdikt není pravomocný, státní zástupce i obhájce si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.

Podmíněný trest navrhoval státní zástupce Kamil Látr, i když o půl roku kratší, tedy na 18 měsíců. "Domnívám se, že tento podmíněný trest, ať už ode mě, nebo od soudu je adekvátní, je přiměřený a je zároveň dostatečně přísný," řekl Látr novinářům. Za největší pochybení Mádra považuje, že zcela opomenul povinnosti zastupujícího hlavního vedoucího tábora. "Pokud by je splnil nebo dohlédl na to, aby byly splněny, nedošlo by k tomu následku, který nastal. Stačilo opravdu alespoň, aby někdo dostatečně na děti koukal a hlídal je a nemuselo se toto stát," dodal. V době neštěstí byl obžalovaný s dalšími vedoucími z tábora u kiosku na pivu.

Obhájce Mádra navrhoval zproštění obžaloby, rozhodnutí soudu na pokyn svého klienta nekomentoval. Mádr se dnešního jednání nezúčastnil. V závěrečné řeči, kterou sepsal, vyjádřil lítost nad tím, co se stalo, a všem se omluvil. Svou vinu ale nevidí v rozsahu, v jakém ji prezentovala obžaloba. "Nesouhlasím s tím, co je mi kladeno za vinu v takovém rozsahu. Nezpůsobil sem to já jako osoba přímo. Nesouhlasím, že jsem obviněn pouze já," uvedl ve svém vyjádření.

Tragická událost se stala 6. července 2020 odpoledne, kdy Mádr zastupoval hlavního vedoucí Libora Situ, který odjel s jiným dítětem na ošetření do nemocnice. "Oproti stanovenému hlavnímu programu, a aniž by o tom informoval Libora Situ, rozhodl (Mádr) o tom, že se půjdou všichni koupat na nedaleké koupaliště v Českém Dubu," uvedla při čtení rozsudku soudkyně Jana Vodehnalová. Podle ní Mádr na koupališti nezajistil dostatečný dozor nad dětmi ani dodržování táborových pravidel bezpečnosti při koupání.

Utonulý chlapec patřil do oddílu, který měl na starost hlavní vedoucí tábora. Soud odmítl argument obhajoby, že povinnosti vedoucího tohoto oddílu nepřešly po odjezdu Sita na Mádra. "V rozporu s povinnosti oddílového vedoucího ponechal dozor nad oddílem nejmladších chlapců hlavního vedoucího Libora Sity pouze na dvou praktikantech a sám dětem nevěnoval dostatečnou pozornost, když dobu přibližně od 16:44 do 16:59 trávil na terase přilehlého kiosku, přičemž v této době docházelo na koupališti k tonutí nezletilého chlapce, který byl neplavec," dodala soudkyně.

Toho, že se dítě topí, si nikdo nevšiml. Bezvládného těla si podle svědeckých výpovědí všimly dříve dívky z jiného oddílu než lidé, kteří ho měli hlídat. I přes okamžité poskytnutí laické první pomoci a následnou intenzivní lékařskou resuscitaci chlapec druhý den v nemocnici zemřel.