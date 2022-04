Soud v Liberci v neveřejném jednání projednal kauzu, v níž je obžalován i Půta

Ilustrační foto - Druhý den voleb do zastupitelstva Libereckého kraje 8. října v Liberci. Volební štáb Starostů pro Liberecký kraj (SLK), s novináři hovoří současný hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Liberec - Krajský soud v Liberci se v neveřejném jednání zabýval korupční kauzou, v níž je obžalován i liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Jednání bylo bez obžalovaných, jen za účasti nově složeného senátu. Ten při něm stanovil i termín hlavního líčení, kdy proces opět začne. Soudce Pavel Pachner po jednání ČTK řekl, že ho zatím publikovat nebudou. "Nejprve obešleme strany (obhajobu a obžalobu)," dodal.

V kauze spojené s evropskými dotacemi je obžalováno 12 lidí a čtyři firmy. Kromě Půty i dva bývalí pracovníci liberecké pobočky ROP Severovýchod, žadatelé o dotaci i pracovníci stavebních firem. Obžaloba je viní z šesti trestných činů, za něž jim hrozí tresty od pěti do 12 let.

Všechny obžalované koncem května 2020 nepravomocně osvobodil liberecký soud, vrchní soud verdikt zrušil. Dlouhou prodlevu před opětovným zahájením v Liberci způsobila změna soudce i senátu. "Vzhledem k tomu, jak velké množství dokumentů státní zástupce a policie nashromáždili, tak se dalo čekat, že to nebude úplně krátká doba," řekl dnes Půta ČTK. Spis má zhruba 31.000 listů.

Hejtman se svými obhájci znovu navrhl, aby část případu, jež se týká jeho, byla oddělena do samostatného projednání. "Protože se trochu obáváme, že někteří další obžalovaní budou chtít soud natahovat co možná nejdéle, tak jako to dělali při tom minulém projednávání. Kdežto samozřejmě v mém zájmu žádné natahování soudu není," řekl Půta.

Zda se jeho žádostí senát dnes zabýval a jak rozhodl, nechtěl Pachner komentovat. "Bylo rozhodnuto v neveřejném zasedání ohledně nějakých procesních záležitostí, ale v tuto chvíli to nebudeme publikovat, dokud to nebude doručeno stranám," řekl soudce.

Kauza je spojená se dvěma projekty liberecké společnosti Geotermální energie pro občany (GEPO) v Liberci z let 2012 až 2014 za téměř 100 milionů Kč. Obecně prospěšná společnost na ně chtěla čerpat evropské dotace, vyplaceno nebylo nic.

Stěžejní část případu je spojená s téměř dokončenou rekonstrukcí kostela sv. Máří Magdalény za 65 milionů korun, kterou prováděla obžalovaná firma Metrostav. Podle obžaloby měl hejtman dostat od jejich pracovníků úplatek za to, že jako předseda Regionální rady ROP Severovýchod zajistí zachování rekonstrukce kostela v programu a změnu financování na průběžné, neboť evropské peníze měly být vyplaceny až po dokončení oprav. Hejtman to od počátku odmítá a věří, že bude i napodruhé zproštěn obžaloby. Je obžalován z přijetí úplatku v řádech statisíců a zneužití pravomoci veřejného činitele.

Kauza se týká i podezření z korupce u projektu oddychové zóny Perštýn za více než 30 milionů, tento projekt GEPO nakonec vůbec nerealizovalo. Tato část případu s Půtou není spojená vůbec.