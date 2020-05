Soud v Liberci v kauze s hejtmanem zprostil všechny obžalované

Liberec - Soud v Liberci dnes zprostil všech 12 obžalovaných lidí a čtyři firmy v korupční kauze spojené s dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) za téměř 100 milionů korun. Obecně prospěšná společnost chtěla čerpat evropské dotace, vyplaceno nebylo nic. Mezi obžalovanými byl i hejtman kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Rozsudek není pravomocný, státní zástupce Radim Kadlček se na místě odvolal.

Radost z osvobozujícího verdiktu vyjádřili i straničtí kolegové a chtějí ho znovu postavit do čela kandidátky pro podzimní krajské volby. Za skandální naopak považuje rozsudek lídr opoziční Změny pro Liberecký kraj Jan Korytář. Podle něj je "výbornou zprávou pro zkorumpované politiky a šéfy i zaměstnance firem, kteří se podílejí na rozkrádání veřejných peněz," uvedl v prohlášení.

Hejtman od počátku tvrdí, že je nevinný. Po vynesení rozsudku řekl, že konečný verdikt očekává až za několik let. "Ale myslím, že prvoinstanční rozsudek aspoň mně dal určitou míru jistoty, že i u soudu se můžete dočkat spravedlnosti," uvedl. Obžaloba ho vinila z toho, že v letech 2013 až 2014 přijal úplatek a zneužil pravomoc veřejného činitele. Úplatek měl pro něj podle obžaloby činit 830.000 korun s tím, že 530.000 Kč mu bylo vyplaceno.

Soud pro nezákonnost neuznal klíčové důkazy, což byly odposlechy. Státní zástupce to považuje za překvapivé. "Protože takto mohlo být rozhodnuto už na začátku roku 2018, kdy začínalo hlavní líčení, případně jsme mohli znát judikaturní názor vrchního soudu na tuto problematiku," uvedl Kadlček. Podle předsedy senátu Petra Neumanna pro odsouzení obžalovaných chyběly důkazy. "Nepředložilo se nic, o co by se to dalo opřít. Myslím, že se to nemělo žalovat," řekl.

V případu byli kromě Půty obžalováni dva bývalí pracovníci liberecké pobočky ROP Severovýchod, žadatelé o dotaci i pracovníci stavebních firem. Obžaloba je vinila z šesti trestných činů, za něž jim hrozily tresty od pěti do 12 let. Státní zástupce navrhl maximálně 6,5 roku vězení. Stěžejní část případu se týká téměř dokončené rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény za 65 milionů korun. Přes ROP Severovýchod měl projekt příslib dotace zhruba 55 milionů. Podle soudu se nepodařilo prokázat, že výběrové řízení bylo zmanipulované ve prospěch obžalované firmy Metrostav a zakázka předražená o 17 až 24 milionů. Soudce ani neviděl možnost, jak by bylo možné ze zakázky za 65 milionů vygenerovat více než čtvrtinu na úplatky. Ty byly podle spisu částečně určené na úplatky pro hejtmana a dva pracovníky ROP k zajištění a vyplacení dotace na opravu kostela. I to Neumann odmítl s tím, že nebyli schopni vyplacení dotace ovlivnit a tudíž by bylo zbytečné je uplácet. Soud se zabýval i podezřením z korupce u projektu oddychové zóny Perštýn v Liberci za více než 30 milionů, tento projekt realizován nebyl.