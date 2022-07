Soud v Liberci uložil seniorce 12 let vězení za vraždu manžela

Liberec - Krajský soud v Liberci dnes uložil šestasedmdesátileté ženě 12 let vězení za vraždu manžela. Spáchala ji loni v létě na chalupě na Českolipsku, manželovo tělo pak rozřezala a po několik nocí pálila na zahradě. Verdikt není pravomocný, státní zástupkyně Iva Plšková i obžalovaná Růžena Hájková si ponechaly lhůtu na rozmyšlenou. Seniorce hrozilo deset až 18 let vězení, státní zástupkyně jí navrhla 11 let, obhajoba požadovala trest při spodní hranici nebo i pod ní. Soud obžalované zároveň uložil trest zaplacení nemajetkové újmy sestře a synovi zavražděného muže v celkové výši půl milionu korun.

Žena zabila svého 76letého manžela loni 5. srpna v chalupě v Heřmanicích u Žandova, když se k ní po předchozí slovní rozepři a zřejmě i vzájemné facce otočil zády. "Dvakrát ho udeřila topůrkem od sekyrky do hlavy. Poté, co se přesvědčila, že nevykazuje známky života, přinesla si nůž," uvedla Plšková. Mrtvému muži uřízla ruce i nohy v kloubech, naložila na kolečko, odvezla k předem vyhloubené jámě na zahradě a po několik nocí pálila. Kosterní pozůstatky a popel pak v kbelících odnesla a naházela do potoka. Sousedům i příbuzným poté tvrdila, že její manžel odešel za jinou ženou.

Nakonec se ale žena svěřila sousedce, která vše oznámila policii. Obžalovaná poté s policií při vyšetřování spolupracovala a spáchání vraždy přiznala i u soudu v prohlášení o vině, čímž nebylo nutné provádět další dokazování. Pro Hájkovou to byl její čtvrtý manžel, žila s ním zhruba 15 let. "Je mi líto, co jsem udělala. Vůbec to nebylo plánované, v žádném případě. Nebyl to úmysl," řekla Hájková ve své závěrečné řeči.

Motivem k jejímu činu zřejmě byla dlouhodobá frustrace ze soužití s manželem, podle ní se k ní nechoval hezky a nepřispíval na chod domácnosti. "Je otázka, zda to mělo reálný základ či zda to bylo odrazem její povahy," uvedla státní zástupkyně. Podle znalců má obžalovaná žena sníženou schopnost empatie, má výraznou tendenci přehánění svých potíží, odmítá kompromis.

Manžela zřejmě zabila v afektu. Její další jednání ale bylo podle soudkyně Markéty Navrátilové racionální a důmyslné, což podle ní při stanovení trestu zohlednili. "Přitěžovalo jí chladnokrevné jednání po činu, vytváření legendy o jeho zmizení," uvedla při zdůvodnění rozsudku soudkyně. Obžalovaná podle ní navíc neprojevila výraznější lítost, ani se neomluvila pozůstalým. Polehčujícími okolnostmi pro stanovení trestu bylo podle soudkyně věk obžalované, její dosavadní bezúhonnost i to, že je osobou s mnoha zdravotními problémy.