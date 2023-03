Soud v Liberci uložil dvěma pašerákům konopí do Británie 10,5 a 11,5 roku vězení

Liberec - Soud v Liberci dnes uložil tresty 10,5 a 11,5 roku vězení dvěma mužům z Českolipska, kteří pašovali ve velkém marihuanu z Česka do Velké Británie a Irska. Oba vinu doznali takzvaným prohlášením, hrozilo jim až 18 let vězení. Z obžaloby vyplynulo, že do Británie museli poslat minimálně kilogramy konopí, za něž získali nejméně miliony koruny. Přesnou výši policie nezjistila. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně i obžalovaní si ponechali lhůtu na rozmyšlenou ohledně výše trestu.

Soud se pašováním marihuany zabýval v kauze s drogovými delikty a bezmála pětimilionového úvěrového podvodu. V případu bylo obžalováno osm lidí. Rozsudek dnes kromě dvou pašeráků vyslechli i další tři obžalovaní, kteří pěstovali, kupovali i prodávali v Česku marihuanu. Také oni vinu doznali prohlášením a soud jim uložil šestileté tresty vězení a k tomu peněžité tresty 150.000 nebo 210.000 korun.

Marihuanu organizovaná skupina podle poznatků policie pašovala do Británie dlouhodobě. Obžaloba se týkala asi ročního období od konce ledna 2021 a zhruba 60 zásilek obsahujících drogy nebo peníze za ně.

Organizování vývozu konopí do ciziny měl podle rozsudku na starost devětatřicetiletý Jan Hlavačík, jemuž soud uložil trest 11,5 roku vězení. O rok nižší trest dostal dvaatřicetiletý Filip Oppelt, jehož Hlavačík úkoloval. Předseda senátu Richard Skýba uvedl, že s ohledem na prohlášení viny jim senát uložil tresty při dolní hranici trestní sazby, jež pro ně byla deset let.

"Tresty považuji za mírně," řekla novinářům státní zástupkyně Petra Pazderková. Původně navrhovala pro Hlavačíka 14 let a pro Oppelta 12,5 roku vězení, na základě jejich prohlášení viny pro ně požadovala 13 let a 11,5 roku. O případném podání odvolání ale rozhodne až dostane rozsudek v písemné podobě.

Kvůli výši trestu se možná odvolají i obžalovaní. "Prohlášení viny je výraznou polehčující okolností, samozřejmě z našeho pohledu měla být ještě více zohledněna. To bude možná předmětem dalšího řízení. Na druhu stranu je opravdu nutno na celou věc pohlížet komplexně, a v tuto chvíli nechci předbíhat," řekl novinářům Jakub Beránek, obhájce Oppelta na otázku, zda podají odvolání.

Soud dnes rozhodl i o zabavení mobilů, notebooku, zařízení sloužící pro výrobu marihuany či dvou vozů Hlavačíka - Mercedes Benz a Porsche Panamera. Hlavačík navíc musí zaplatit bezmála 100.000 korun za nelegální odběr elektřiny pro malou pěstírnu konopí, kterou měl ve Svojkově.

Konopí do Británie dostávali pašeráci prostřednictvím nadnárodních přepravních společnosti, které netušily, že přepravují drogy. Pašeráci marihuanu ukrývali v chlebnících nebo odpadkových koších a zasílané zboží označovali jako kuchyňské. V jedné zásilce byl až kilogram konopí.

Zásilky obsahující drogy posílal do ciziny Oppelt pod falešnými jmény z různých míst Českolipska nebo z Mladé Boleslavi. Skutečnou identitu příjemců v Británii se při vyšetřování nepodařilo zjistit. V souvislosti s tímto případem je v Británii stíhaný jediný člověk, a to Keiran Lynch.

Opačným směrem, tedy do Česka, putovaly zásilky s penězi, jež byly ukryté v reproduktorech. V několika zajištěných zásilkách bylo od 4700 do 10.000 eur (cca 110.000 až 230.000 Kč). Zásilky přebíral Oppelt nebo jeho družka či jeho matka, opět pod smyšlenými jmény.

Drogy získávali pašeráci z několika svých pěstíren na Českolipsku nebo je kupovali od jiných domácích pěstitelů konopí. Přímo v tomto případě byli stíhaní tři, pětapadesátiletý Jan Mrkvička a jeho dva synové. Ani v jejich případě není dnešní verdikt pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na rozmyšlenou.