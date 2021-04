Soud v Liberci se začal znovu zabývat případem lékaře Bartáka

Liberec - Krajský soud v Liberci se dnes počtvrté začal zabývat případem lékaře Jaroslava Bartáka obžalovaného z plánování tří vražd a vydírání. Barták uspěl s dovoláním k Nejvyššímu soudu, který zrušil uložený šestiletý trest. Libereckému soudu nařídil, aby se znovu zabýval okolnostmi, za jakých svědek Miloš Levko tajně pořídil videonahrávky, jež slouží jako hlavní důkaz obžaloby. Levko dnes vypovídal prostřednictvím videokonference, na události z věznice na podzim 2013 si nevzpomínal.

"Nic nového nevím, nic dodat nechci," řekl Levko. Rozsudek by mohl zaznít na dalším líčení nařízeném na 18. června. Další svědci v případu nejsou, obžaloba i obhajoba si nechaly čas na doplnění dokazování. Barták dnes zopakoval, že se cítí nevinen a čeká osvobozující verdikt. Zároveň se omluvil za svá slova, která pronesl před libereckým soudem po vyhlášení rozsudku před rokem a půl. Tehdy řekl, že kdyby to bylo možné, soud mu uloží trest smrti.

Justice lékaře v minulosti potrestala 12 lety odnětí svobody za sexuální obtěžování asistentek, tohoto verdiktu se rozhodnutí Nejvyššího soudu netýká a trest by mu měl za to vypršet v roce 2023. Uzavřené není jeho jednání z podzimu 2013, kdy si odpykával trest v liberecké věznici. Podle obžaloby Barták ze msty za předchozí odsouzení plánoval vraždy advokáta, kněze a bývalého šéfa vojenské tajné služby. Barták se hájí tím, že o svých plánech mluvil ve vězeňských debatách, které nemyslel vážně. Podle něj jde o spiknutí proti němu.

Obžaloba tvrdí, že vydíráním chtěl získat přes 80 milionů korun a využít je k útěku z vězení za pomoci vrtulníku. Zajistit to měl jeho tehdejší spoluvězeň Levko, který ale místo toho vše oznámil a svá tvrzení doložil nahrávkami, jež pořídil prostřednictvím hodinek. Obhajoba jeho důvěryhodnost od začátku zpochybňuje. Za vznikem nahrávek vidí komplot vězňů ve spolupráci s vězeňskou službou či policejní provokaci. Levko dnes uvedl, že to byl jeho nápad a hodinky si zajistil sám. "Nepředala mi je policie ani vězeňská služba. Na popud nikoho jsem to nedělal," řekl.

Jak se to událo, si ale dnes už nepamatuje, řekl. Levkova nevlastní dcera u soudu dřív řekla, že hodinky dostala od neznámého muže a předala je tehdejší kaplance věznice pro Levka. Bývalá kaplanka ale u soudu odmítla, že by od ní balíček s hodinkami převzala a odnesla do věznice. Na svém obě ženy trvaly i při konfrontaci. Levko dnes uvedl, že neví, koho požádal, aby mu hodinky opatřil. "Někdo je koupil. Kdo, to už si nevzpomínám," řekl. Neví ani, zda o hodinky žádal v dopise či při návštěvě. Tvrdí, že si nepamatuje ani, jak se hodinky dostaly do věznice a ven. Podle něj je měl převzít nějaký známý, jehož znal jen přezdívkou, ale ani na tu si nepamatuje. Levko dnes jen potvrdil, že známý měl nahrávku předat tehdejšímu elitnímu pražskému kriminalistovi Josefu Marešovi.

Liberecký krajský soud řešil případ třikrát. Napoprvé Bartáka potrestal 18 lety, verdikt ale zrušil vrchní soud. Podruhé mu uložil 15 let, odvolací soud trest snížil na osm let a Nejvyšší soud ho zrušil. Potřetí uložil osm let odnětí svobody, vrchní soud snížil na šest a Nejvyšší zrušil.