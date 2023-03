Soud v Liberci dnes vynese rozsudek nad pašeráky konopí do Británie

Liberec - Krajský soud v Liberci dnes vynese rozsudek nad pěti z osmi lidí z Českolipska obžalovaných v kauze drogových deliktů a úvěrového podvodu. Dva z obžalovaných se přímo podíleli na pašování marihuany do Velké Británie a Irska, hrozí jim tresty vězení od deseti do 18 let. Oba vinu u soudu doznali. Z obžaloby vyplynulo, že do Británie museli poslat minimálně kilogramy konopí, za něž získali nejméně miliony koruny. Přesnou výši policie nezjistila.

Marihuanu organizovaná skupina podle poznatků policie pašovala do Británie dlouhodobě, obžaloba se týká asi ročního období od konce ledna 2021 a zhruba 60 zásilek obsahujících drogy nebo peníze za ně.

Konopí do Británie dostávali pašeráci prostřednictvím nadnárodních přepravních společnosti, které netušily, že přepravují drogy. Pašeráci marihuanu ukrývali v chlebnících nebo odpadkových koších a zasílané zboží označovali jako kuchyňské. V jedné zásilce byl až kilogram konopí. Opačným směrem, tedy do Česka, putovaly zásilky s penězi, jež byly ukryté v reproduktorech. V několika zajištěných zásilkách bylo od 4700 do 10.000 eur (cca 110.000 až 230.000 Kč).

Podle obžaloby skupina drogy získávala z několika svých pěstíren na Českolipsku nebo je kupovala od jiných domácích pěstitelů konopí. V tomto případě jsou obžalovaní tři lidé. Také oni se k páchání trestné činnosti přiznali a dnes nad nimi soud vynese rozsudek.