Soud v kauze údajného vynášení informací z trestních řízení vyslechl svědky

Praha - Výslechem svědků u Okresního soudu Praha-východ pokračovalo hlavní líčení v tzv. kauze Bereta, která se týká údajného vynášení informací z trestních řízení. Před soudem mluvil například Ludvík Szabó, který s jedním z obžalovaných, Igorem Gáboríkem, spolupracoval, když pracoval pro společnost Phillip Morris. Gáboríkova detektivní společnost podle něj pro firmu zjišťovala a analyzovala informace o nelegálním trhu s tabákem a tabákovými výrobky. Vypovídali i pracovníci celní správy. Hlavní líčení bude pokračovat ve čtvrtek a pátek, kdy má soud v plánu vyslechnout další svědky.

V případu jsou kromě Gáboríka obžalováni také někdejší policista Vladimír Zmrhal, pražská žalobkyně Dagmar Máchová, policista Radek Holub a celník Pavel Šíma, všichni vinu odmítají. Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová tvrdí, že Máchová, Holub a Šíma poskytovali Gáboríkovi v letech 2013 až 2016 neveřejné informace a dokumenty z trestních řízení. Gáborík a v jednom případě i Zmrhal je podle obžaloby předávali dál, například klientům Gáboríkovy společnosti, která se zaměřovala na detektivní služby a poradenství.

Skupina čelí obžalobě ze zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, podplacení, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací, porušení tajemství listin a podílnictví. Všichni obžalovaní vinu odmítají.

Szabó, který u firmy Phillip Morris pracoval jako manažer pro potírání nelegálního trhu s tabákem, dnes soudu popsal, jak spolupráce s Gáboríkovou detektivní společností fungovala. Detektivní služby podle něj spočívaly například ve zjišťování informací o nelegálním trhu, nelegálních výrobnách, ale například také v testovacích nákupech. Gáboríkova firma vypracovávala měsíční zprávy, na jejichž základě dostávala paušální odměnu, která byla stanovena v rámcové smlouvě.

Gáborík podle Szabóa získával informace vlastní činností, měl také síť svých informátorů. O tom, že by některé informace mohly být získány nelegálně, jak tvrdí obžaloba, Szabó podle svých slov nevěděl. Společnost Phillip Morris navíc podle něj měla ve všech podobných smlouvách doložku o tom, že získávání informací nelegálním způsobem není přípustné. Smlouvy měla společnost Phillip Morris podepsané i s jinými firmami.

Společnost Phillip Morris podle Szabóa následně poznatky předávala jak celní správě, tak v některých případech i policii. V trestních řízeních společnost poskytovala součinnost.

Gáborík čelí obžalobě také z toho, že neoprávněně vnikl do kanceláře muže, který byl prověřován v jednom případu celní správy. V kanceláři podle obžaloby vyfotil dokumenty. Szabó uvedl, že jedna z měsíčních zpráv nějaké fotografie obsahovala, neví ale, kde byly pořízeny.

Před soudem také vypovídali celníci Aleš Hrubý a Ondřej Starý. Oba popsali, jak celní správa spolupracuje se soukromými subjekty. Starý mluvil také o tom, jak byly při domovní prohlídce v jednom prověřovaném případu nalezeny dokumenty, které pocházely ze spisu. Šíma se k jeho výpovědi vyjádřil, upozornil, že dokumenty při prohlídce nalezl on, zapomněl však o tom vyhotovit úřední záznam.

Soud v dubnu, kdy se případem začal zabývat, vyslechl všechny obžalované, někteří vypovídali v neveřejném režimu. Máchová uvedla, že obžaloba je postavená na dedukcích a spekulacích, obdobně se po své neveřejné výpovědi vyjádřil i Gáborík. Máchová připustila, že se o některých případech zmíněných v obžalobě s Gáboríkem bavila, odmítla však, že by šlo o informace ze spisů nebo že by na jeho pokyn spisy lustrovala. Podle ní také nešlo o informace, které by mohly zmařit trestní řízení.

Šíma obžalobu také odmítl, soudu v dubnu popsal spolupráci celní správy s Gáboríkem. Uvedl také, že Gáborík pro celní správu i pro Philip Morris nashromáždil velké množství informací, z nichž bylo zrealizováno mnoho kauz.