Soud v JAR rozhodl, že vláda by musela nechat zatknout Putina, kdyby dorazil

Johannesburg - Jihoafrický soud dnes rozhodl, že vláda by musela nechat zatknout ruského prezidenta Vladimira Putina, pokud by dorazil na nadcházející summit rozvíjejících se ekonomik BRICS. Informoval o tom zpravodajský server EWN. Putin tento týden oznámil, že do JAR nepojede, předtím se ale dlouho spekulovalo, jak by vláda v Pretorii reagovala, pokud by se vládce Kremlu na summitu objevil. Na Putina totiž vydal Mezinárodní trestní soud (ICC) zatykač kvůli únosům ukrajinských dětí a Jihoafrická republika má povinnost se jeho rozhodnutím řídit.

Na soud se kvůli možné návštěvě Putina obrátila největší jihoafrická opoziční strana Demokratické spojenectví (DA), aby tak přiměla vládu jednat, pokud by ruský prezident na srpnový summit dorazil. Chtěla tak zabránit opakování situace z roku 2015, kdy vláda navzdory zatykači ICC na tehdejšího súdánského prezidenta Umara Bašíra nechala politika ze země odcestovat.

Ještě před vydáním verdiktu byl soud informován, že ministerstvo spravedlnosti začátkem tohoto týdne zatykač na Putina postoupilo prokuratuře. Ve středu Kreml oznámil, že Putin do JAR nepojede a zastoupí ho ministr zahraničí Sergej Lavrov. Jen den předtím mluvil jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa o tom, že požádal ICC, aby ruského vůdce nemusel zatknout, pokud na jih Afriky přicestuje.

"Celou tuhle anabázi jsme si mohli ušetřit, pokud by jihoafrická vláda od samého začátku mluvila o Putinově návštěvě jednotným hlasem," komentoval dnešní verdikt šéf DA John Steenhuisen.