Soud v Itálii poslal obžalovaného z vraždy Češky za mříže na doživotí

Řím - Prvoinstanční soud v Sassari na Sardinii uznal vinného z vraždy Češky Zdeňky Krejčíkové jejího tehdejšího partnera Franceska Douglase Faddu. Soud vyhověl obžalobě a odsoudil ho na doživotí, informuje místní tisk. Fadda vinu odmítá a jeho advokát již oznámil, že se proti rozsudku odvolá.

Podle obžaloby Fadda zabil svou partnerku v únoru 2020 poté, co se pohádali. Žena před ním uprchla se svými dvěma dcerami do blízkého baru, kde ji však Fadda dostihnul a pobodal kuchyňským nožem. Poraněnou ženu pak naložil od auta a odvezl ji do několik desítek kilometrů vzdálené obce. Ženu opustil před domem místního lékaře, přivolaní záchranáři ale Češce již nedokázali pomoci.

Šestačtyřicetiletý Fadda před soudem vinu odmítl. Tvrdil, že žena se poranila při hádce sama a on ji jen dovezl k lékaři. "Fadda miloval Zdeňku a nikdy by jí neublížil," řekl jeho advokát Lorenzo Galisai, podle kterého se během procesu ukázalo mnoho nesrovnalostí. Po písemném vyhotovení rozsudku se proti němu odvolá.