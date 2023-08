Soud v Georgii zveřejnil obvinění vůči Trumpovi, pak dokument stáhl

Washington - Na webových stránkách soudu v okresu Fulton v americkém státě Georgia se dnes na chvíli objevil dokument, který popisoval několik trestních obvinění vůči bývalému prezidentovi Donaldu Trumpovi v souvislosti s jeho snahou zvrátit svou prohru v prezidentských volbách v roce 2020, píše agentura Reuters. Soud podle ní dokument z webu krátce poté bez vysvětlení stáhl. Kancelář okresní státní zástupkyně zprávu Reuters o obvinění Trumpa v Georgii označila za "nepřesnou".

Agentura Reuters píše, že se jednalo o dvoustránkový dokument s dnešním datem, podle kterého měl být Trump obviněn z porušení zákona státu Georgia, a to v souvislosti s nabádáním veřejného činitele k porušení přísahy či spiknutím týkajícím se falešného prohlášení nebo písemnosti.

Proč byl dokument z webu odstraněn, se agentuře Reuters zjistit nepodařilo. Podle mluvčího státní zástupkyně byla zpráva Reuters o obvinění Trumpa "nepřesná".

Státní zástupkyně Fani Willisová zkoumá, zda se Trump a jeho spojenci nezákonně snažili zvrátit výsledky prezidentských voleb v Georgii v roce 2020. Pokud by velká porota v tomto případě poslala věc k soudu, znamenalo by to pro exprezidenta už čtvrtou obžalobu v době, kdy se uchází o znovuzvolení. Rozhodnutí velké poroty se očekává tento týden.

Prokuratura v okrese Fulton, což je nejlidnatější okres Georgie, povolební dění vyšetřuje už déle než dva roky. Případ otevřela krátce poté, co do médií unikla nahrávka telefonátu mezi Trumpem a nejvyšším volebním činitelem v jihovýchodním státě, v němž Trump dva měsíce po volbách hovořil o potřebě najít nové hlasy ve svůj prospěch. Současný prezident Joe Biden, který Trumpa ve volbách v roce 2020 porazil, v Georgii zvítězil o necelých 12.000 hlasů.

Trump byl za poslední čtyři měsíce obviněn ve třech kauzách, naposledy začátkem srpna v případu, který se také týká pokusu zvrátit výsledky voleb v roce 2020. Soudní proces, kde bude exprezident čelit obžalobě kvůli nelegálnímu přechovávání tajných dokumentů z doby svého úřadování, začne příští rok v květnu. K soudu se letos dostal také případ platby pornoherečce a údajné milence v době před prezidentskými volbami roku 2016.