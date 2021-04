Soud v Brně zrušil opatření ohledně testu zaměstnanců, platí už ale jiné

Brno - Nejvyšší správní soud dnes vyhověl odborům výrobce léčiv Teva Czech Industries a zaměstnankyni Dagmar Bílé a označil za nezákonné opatření spočívající v testování zaměstnanců firem na covid-19. Opatření aktuálně není platné, už dřív ho nahradilo jiné. Před týdnem u soudu neuspěl dělník z automobilového průmyslu, jehož návrh soud zamítl.

Nynější návrh na zrušení směřoval na povinnost zaměstnanců opustit v případě pozitivního testu pracoviště, kontaktovat lékaře a hygienickou stanici. Směřoval ale také na vedení evidence výsledků testů zaměstnavateli. Napadené opatření vláda zrušila s účinností od 28. března, nahradilo ho jiné v podobném znění. Proto soud dnes nemohl opatření zrušit, ale navrhovatelé chtěli, aby zpětně prohlásil nicotnost opatření nebo deklaroval, že bylo nezákonné. Odpůrce navrhoval odmítnutí návrhu. Soud dal nakonec navrhovatelům za pravdu a označil opatření za v rozporu se zákonem.

Navrhovatelé se snažili poukázat na nesmyslnost testování jednou týdně, přičemž by denní testování podle nich přineslo velké náklady pro zaměstnavatele, které by se odrazily i u zaměstnanců. Opatření vytýkali, že nemluví o tom, že by měl zaměstnanec v případě pozitivního testu opustit pracoviště, informovat lékaře a hygieniky a že tam není zmíněná povinnost zaměstnavatele vést evidenci testů. „Máme za to, že opatření není vydané na základě zákonného zmocnění,“ uvedl v závěrečné řeči advokát navrhovatelů David Zahumenský.

Bílá uvedla, že je bezúhonná zaměstnankyně, která miluje svou práci a váží si nadřízených. „Vydáváme se do rukou několika pomatených lidí a dovolíme jim, aby nám sebrali naši svobodu, kterou nám předkové vydobyli svou krví a statečností. Dovolíme, aby našim dětem a jejich dětem převrátili budoucnost naruby, když máme vědu a medicínu na své straně,“ řekla k pandemii.

Zkoumané opatření ukládalo povinnost testů ve firmách s více než 250 zaměstnanci. Na pracovišti směli být od 12. března jen zaměstnanci, kteří se v posledních sedmi dnech vykázali negativním testem na covid-19. Povinnost firemního testování se v ČR dalšími opatřeními ještě měnila a rozšiřovala.