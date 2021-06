Soud v Brně zpřísnil Březinovi trest na 14 let a 9 měsíců, ovlivňoval svědky

Brno - Krajský soud v Brně dnes zpřísnil trest vězení zlínskému lihovému bossovi Radku Březinovi z 13 let na 14 let a devět měsíců. Z vazby v letech 2012 až 2014 v lihové kauze pokusil uplatit kriminalistu a snažil se ovlivnit desítky svědků. Kromě zpřísnění trestu mu soud uložil i zákaz činnosti ve vedení firem na deset let a propadnutí majetku. Březina si za daňový únik vyčíslený na 5,6 miliardy korun odpykává 13 let vězení.Kvůli ovlivňování svědků v lihové kauze si vyslechlo tresty dalších sedm lidí včetně jeho exmanželky.

"Bez jakýchkoliv pochybností byl skutek prokázán," uvedla předsedkyně senátu Andrea Svobodová.

Březina byl v roce 2017 za obchody s nezdaněným lihem pravomocně odsouzen k 13 letům vězení, způsobenou škodu vyčíslil vrchní soud na 5,6 miliardy korun. Podle rozsudku brněnského soudu Březina od zadržení ve věci v říjnu 2012 do ledna 2014 nabídl z vazby pět až deset milionů korun ostravskému kriminalistovi za to, že z trestního spisu vyřadí klíčové důkazy. Přes svoji tehdejší manželku Stanislavu podle rozsudku úkoloval podřízené a chtěl po nich, aby se naučili sepsané výpovědi nebo aby zapírali či "zapomínali". Svědkům podle obžaloby nabízel za naučené výpovědi desítky až stovky tisíc korun, dlužníkům snížení úroků. Březinovou soud potrestal čtyřmi lety vězení.

Podle soudkyně bylo prokázáno, že Březina pokyny vymyslel, vytvořil a rozeslal. Uvedla, že se tak dělo především přes jeho bývalou manželku. Ta podle rozsudku kontaktovala další členy organizované skupiny, kteří měli vyhledávat a školit svědky, aby nechodili k výslechům, odmítali výpovědi či vypovídali křivě.

Březina dřív doznal, že svědci byli ovlivňováni v "masivním měřítku" i desítek případů. Uvedl, že svědci byli školeni, že mají vypovídat křivě. Dostali za to desítky i statisíce záloh, v jednom případě milion korun. Popřel ale, že by nabídl kriminalistovi desetimilionový úplatek.

Tresty obžalovaní dostali vesměs za podporu organizované zločinecké skupiny a nadržování. Kromě Březiny a Březinové si trest vyslechl i Pavel Čaniga, který řídil Likérku Drak, soud mu uložil souhrnný trest 12 let vězení, správce Březinových budov Ivan Kovářík, trest pro něj je devět roků a osm měsíců a bývalý jednatel Morávia-Chemu Radovan Dalajka, soud mu uložil tři roky a šest měsíců.

Tresty si vyslechli i Martin Kalakaj, soud mu uložil tři roky podmíněně odložených na pět let, Pavel Bublák, soud mu uložil trest 10 měsíců podmíněně odložených na 24 měsíců a Miroslav Pantlík, kterému soud uložil 2,5 roku podmíněně odložených na čtyři roky. Soud zprostil viny Březinovu sekretářku.